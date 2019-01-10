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В Дроздах спасли лебедя, который вмёрз в лёд

10 января 2019 19:29
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Новости Беларуси. Зимний плен в Дроздах. Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмёрзло в лёд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Дроздах спасли лебедя, который вмёрз в лёд-1

Замёрзшую в 80-ти метрах от берега птицу обнаружил рыбак. Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам.

В Дроздах спасли лебедя, который вмёрз в лёд-4

«Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.

# Спасение # общество # Фотофакт

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