В Дроздах спасли лебедя, который вмёрз в лёд

Новости Беларуси. Зимний плен в Дроздах. Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмёрзло в лёд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Зимний плен в Дроздах. Сотрудники общества спасения на водах освободили лебедя, туловище которого наполовину вмёрзло в лёд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Замёрзшую в 80-ти метрах от берега птицу обнаружил рыбак. Специалисты ОСВОД помогли пернатому освободиться, отогрели и выпустили к сородичам.
«Лебединая» операция заняла около 40 минут, птица практически не пострадала.