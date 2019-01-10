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«Становятся, как родные бабушки и дедушки. Что-то посоветуют мудрое». Соцработник о своих подопечных

10 января 2019 17:52
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В этой профессии нет места безразличию и спешке. С каждым клиентом – доверие и взаимопонимание. Сначала они входят в дома чужими, а затем возвращаются уже знакомыми и даже близкими.

Ольга начинает свой день с разговоров по телефону. Каждому собеседнику с улыбкой обещает – скоро буду у вас. И на том конце провода женщину, действительно, ждут. По дороге забежать в аптеку, успеть купить нужные продукты, не забыть заплатить за коммунальные услуги. И это далеко не все обязанности социального работника. Чем и кому он помогает, узнаете, посмотрев видеоматериал.

Как живёт семья, в которой 10 детей-музыкантов

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Ольга Кременецкая

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