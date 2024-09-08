Здание в аварийном состоянии! Какое будущее ожидает музей истории в Клецке?
В Беларуси действует 160 музеев. Они есть не только в областных городах, но и в районных центрах. Для них это и вовсе особый повод для гордости. Но в Клецке сложилась иная ситуация. Музей, который когда-то создавали местные энтузиасты буквально с нуля, рискует кануть в лету, рассказали в программе "Неделя" на СТВ.
Почему в городе музейное дело покрылось пылью и когда экспонаты вернуться на свое законное место – в Клецк отправилась Арина Попова.
Юрий ловит последние теплые вечера, чтобы полюбоваться родным городом на закате. В эти часы Клецк особенно прекрасен. Чего не скажешь о его культурной жизни, которая также на закате. 6 лет назад в городе закрыли единственный музей. Тогда говорили, что это временная мера. Но, как говорится, нет ничего более постоянного.
Юрий Ракач, житель Клецка:
По истории Клецка – любой вопрос, вплоть до монголо-татарского ига. Про войну любил рассказывать, если затронуть тему, он фронтовик. Я не понимаю, как взрослый человек, это же надо, чтобы какой-то интерес был, не так просто, чтобы нам сегодня пришло в голову что-то организовывать. А он был такой энтузиаст.
Такие теплые воспоминания остались о создателе музея. Им стал местный учитель географии. Дорофей Черный к делу подключил и учеников. Сразу музей располагался в местной школе, но энтузиасты решили построить новые здание. Его возводили своими силами, буквально по кирпичику. На это понадобилось 10 лет, и 1 сентября 1979-го музей переехал и получил статус государственного. Всем районом пополняли и фонды. В музей приносили все, что хоть немного претендовало на реликвию.
С миру по нитке – и в музее собралась внушительная коллекция. Архивные кадры 2012 года. 6 экспозиций. Отражены самые разные исторические периоды – от древних времен до наших дней, этнография, краеведение. Самый старинный экспонат XVIII века – оригинал грамоты короля польского и великого князя литовского Августа II.
Арина Попова, корреспондент:
1127-й – год основания Клецка, 9 веков истории (Клецк древнее, чем Москва). За это время произошло немало уникальных исторических событий. Здесь Симон Будный писал свой знаменитый «Катехизис», а еще под Клецком произошла битва с татарами, когда они были полностью повержены.
За внесением ясности в этот вопрос мы отправились в местный райисполком. И там музейный вопрос явно не входит в список приоритетных.
– А можно с вами поговорить?
Юрий Карлович, председатель Клецкого районного исполнительного комитета:
Нет.
– Нет?
– Ну я опять говорю, как я могу что-то говорить? Вот это вилами по воде писано? Если новый построить, ну это я опять могу просто, сравнивая с другими зданиями, наверное, это надо миллионов 7, 10, 12. Ну, в районном бюджете таких денег нет. У нас весь, вся социалка, по-моему, порядка 60 миллионов. Все расходы годовые. Ну, то есть представляете объем – это только ради одного музея. То есть тут однозначно без областного или республиканского бюджета мы это не сделаем.
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