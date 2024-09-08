Здание в аварийном состоянии! Какое будущее ожидает музей истории в Клецке?

В Беларуси действует 160 музеев. Они есть не только в областных городах, но и в районных центрах. Для них это и вовсе особый повод для гордости. Но в Клецке сложилась иная ситуация. Музей, который когда-то создавали местные энтузиасты буквально с нуля, рискует кануть в лету, рассказали в программе "Неделя" на СТВ. Почему в городе музейное дело покрылось пылью и когда экспонаты вернуться на свое законное место – в Клецк отправилась Арина Попова.

Юрий ловит последние теплые вечера, чтобы полюбоваться родным городом на закате. В эти часы Клецк особенно прекрасен. Чего не скажешь о его культурной жизни, которая также на закате. 6 лет назад в городе закрыли единственный музей. Тогда говорили, что это временная мера. Но, как говорится, нет ничего более постоянного.

Юрий Ракач, житель Клецка:

По истории Клецка – любой вопрос, вплоть до монголо-татарского ига. Про войну любил рассказывать, если затронуть тему, он фронтовик. Я не понимаю, как взрослый человек, это же надо, чтобы какой-то интерес был, не так просто, чтобы нам сегодня пришло в голову что-то организовывать. А он был такой энтузиаст.

Такие теплые воспоминания остались о создателе музея. Им стал местный учитель географии. Дорофей Черный к делу подключил и учеников. Сразу музей располагался в местной школе, но энтузиасты решили построить новые здание. Его возводили своими силами, буквально по кирпичику. На это понадобилось 10 лет, и 1 сентября 1979-го музей переехал и получил статус государственного. Всем районом пополняли и фонды. В музей приносили все, что хоть немного претендовало на реликвию.

С миру по нитке – и в музее собралась внушительная коллекция. Архивные кадры 2012 года. 6 экспозиций. Отражены самые разные исторические периоды – от древних времен до наших дней, этнография, краеведение. Самый старинный экспонат XVIII века – оригинал грамоты короля польского и великого князя литовского Августа II.

Арина Попова, корреспондент:

1127-й – год основания Клецка, 9 веков истории (Клецк древнее, чем Москва). За это время произошло немало уникальных исторических событий. Здесь Симон Будный писал свой знаменитый «Катехизис», а еще под Клецком произошла битва с татарами, когда они были полностью повержены.

За внесением ясности в этот вопрос мы отправились в местный райисполком. И там музейный вопрос явно не входит в список приоритетных.