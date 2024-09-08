Строители в топе на рынке труда! Почему вчерашние школьники поступают в профтех?

Главная цель системы образования – подготовить специалистов, которые будут востребованы в экономике. Сейчас особый спрос на рабочие профессии. Такая ситуация наблюдается в некоторых регионах и на отдельных предприятиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но факт остается фактом. Вот, к примеру, топ самых востребованных специалистов в столице: больше всего в Минске не хватает поваров, продавцов, официантов. В спросе и строительные специальности – каменщики, маляры, штукатуры. Дальше в списке водители, слесари, токари, фрезеровщики. Одним словом, все те, кто может работать буквально не покладая рук.

Кто сегодня идет в профтех, есть ли недобор в училищах и кому все стереотипы нипочем, расскажет Глеб Прокофьев.

Дефицит таких кадров на рынке труда иногда связывают с недобором в учреждения профтехобразования. Кстати, Беларусь – одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где сохранили систему подготовки рабочих специальностей. Именно на таких подходах в образовании настаивал и Президент. Об этом шла речь в том числе на недавнем Республиканском педсовете, который прошел в преддверии Дня знаний. Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что мы не можем отказаться от профтехобразования. Рабочие руки будут нужны всегда. А чтобы специалисты прямо с аудитории попадали на предприятия, а не терялись где-то по пути, нужно наладить обучение прямо на местах.

Первые самостоятельные движения шпателем. Не все получается гладко, но буквально по сантиметру первокурсники осваивают мастерство декоративной отделки. В этом учебном классе готовят будущих штукатуров, маляров и плиточников.

Ирина Белаш, мастер производственного обучения Минского государственного колледжа технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания:

В большинстве ребята выходят из учебных мастерских подготовленными и идут на строительные объекты уже вполне состоявшимися рабочими кадрами.

Сейчас строители в топе на рынке труда. Такая тенденция сохраняется и для всех рабочих профессий. Заполнить эти кадровые пробелы и подготовить конкурентоспособного работника – эти задачи сегодня возложены на учебные заведения «среднего звена». В Минском колледже технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания обучают на сварщиков, водителей, монтажников электрооборудования и санитарно-технических работ и не только. В этом году набрали больше полутысячи учащихся. Пришлось даже перевыполнить план – на 60 человек. Но есть но. После окончания колледжа не все остаются в профессии.