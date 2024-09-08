«В списках не значился» – как проходят съёмки фильма в Брестской крепости и что рассказали актёры?

В Беларуси продолжаются съемки фильма «В списках не значился» по одноименной повести Бориса Васильева, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Картина рассказывает о лейтенанте Николае Плужникове, последнем защитнике легендарной Брестской крепости. Над проектом работают профессионалы из Беларуси и России. Съемки начались в Минске, а сейчас группа работает в Бресте. Премьера картины запланирована на 2025 год и будет приурочена к празднованию юбилея Победы. На съемочной площадке побывала Кристина Протосовицкая.

Камера, мотор! Казармы легендарной Цитадели снова принимают бой, хоть и постановочный. Никаких декораций и бутафории – стены прошли немецкий огонь и град из пуль. Съемочная площадка нового российского фильма «В списках не значился» по трагедии Бориса Васильева развернулась в исторически точном месте.

Игорь Гринякин, оператор-постановщик (Россия):

Большая победа, что мы снимаем здесь. Стены помнят этот огонь, боль и подвиг. Одно удовольствие, все получается, в голову приходят правильные мысли, свет ложится так, как нужно, камера ловит правильные ракурсы, потому что мы здесь. Сейчас наша страна переживает непростой период, и молодые люди доказали, что они герои не меньше, чем их деды. Мы актуальны. Для нас это очень важно, особенно сейчас, потому что среди нас герои, они живы и бессмертны.

В главных ролях военной драмы Владимир Машков и молодые актеры Московского театра Олега Табакова. В своей книге Борису Васильеву удалось создать собирательный образ защитника крепости. Лейтенант Плужников попадает в Брест перед самым началом войны, оттого и «в списках не значился». Война глазами юноши, чье будущее она заберет. Сегодня как раз то время, когда нужно снова заговорить с молодым зрителем на языке героев.

Сергей Коротаев, кинорежиссер (Россия):

Эта картина среди прочего учит ценить сегодняшний день. Потому что Плужников, герой Бориса Васильева, уверен, что у него вся жизнь впереди, а завтрашний день война, все меняется, и он пытается адаптироваться. Он не готов к этому и совершает много ошибок. Но, преодолевая себя, совершая ошибки, учась на них, теряя друзей, в результате этой череды ошибок он становится героем. В этой многослойности, в этих подтекстах и есть уникальность этого романа.