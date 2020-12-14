Заявок много. Узнали, какие улицы в Минске скоро будут освещены

Новости Беларуси. Сколько всего в большом городе установят елок? Куда отправиться за волшебными зимними селфи? На сколько километров растянется праздничная иллюминация? Говорим сегодня о тех, кто создает новогоднюю атмосферу в Минске и зажигает те самые праздничные огни города. Об этом и многом другом говорим с гостем программы «Большой город» Славомиром Гриневичем, директором предприятия «Мингорсвет». Илона Волынец, ведущая:

Я знаю, что в спальных районах Минска тоже будет больше внимания уделено подсветке, праздничной иллюминации. Может, расскажете, каким районам или улицам больше всего повезет?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

На последних совещаниях получили задания от мэрии нашей на то, чтобы обратили внимание на темные места. Там, где сегодня требуется иллюминация городская. Это общие районные площадки, где проводятся мероприятия, микрорайоны крупные. У нас в городе основные площадки (и районы в том числе) иллюминированы. Может, не в такой степени, как иллюминирована центральная часть, потому что центральная часть в любом городе иллюминируется по-своему. Мы в этом направлении работаем.

Илона Волынец:

А если отойти немного от праздничной иллюминации к городскому освещению, заявки от обычных горожан вам еще поступают, что на какой-то территории не хватает света? Славомир Гриневич:

Много заявок. Должен сказать, что когда появилась в городе организация, которая берет от жителей заявки (115), безусловно, у нас появилось больше конкретики. Там, где люди конкретно просят освещение создать. К сожалению, город строился в разные годы. Есть, допустим, пятиэтажная застройка, которая строилась в 1950 – 1970 годы. Почему-то тогда предусматривалось освещение на фасадах зданий, но оно не проектировалось между зданиями в этих микрорайонах. Сегодня, представьте, эта территория с такими серьезными красивыми деревьями уже благоустроена, но там нет света. Такие территории есть у нас, нет света, пешеходных связей между этими зданиями. 10 лет назад приняли за основу самим проектировать, предлагать и делать освещение в этих кварталах. Проблемных вопросов хватает, особенно связанных с выстроенной инфраструктурой. Не везде там проложишь соответствующие линии электроснабжения, не везде там поставишь опоры освещения, возникает много сопутствующих работ. Над этим мы работаем, это наша основная работа, кстати. Иллюминация – это праздники, а по основной работе еще много предстоит работать.