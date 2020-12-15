«Работаем с новыми технологиями». Узнали, как на улицах создают хорошее освещение

Новости Беларуси. Большой город готовится к Новому году, главная елка уже красуется на Октябрьской площади. На ней световая гирлянда и пиксельная сетка, благодаря которой минчане будут любоваться красивыми эффектами. В программе их заложено 80, поэтому хвойная красавица будет постоянно преображаться. Световые элементы дополнят игрушки. Кстати, в конкурсе на их лучшее эскизное решение участвовало более 100 предприятий города. Сколько всего в большом городе установят елок? Куда отправиться за волшебными зимними селфи? На сколько километров растянется праздничная иллюминация? Об этом и многом другом спросили у гостя программы «Большой город» Славомира Гриневича, директора предприятия «Мингорсвет». Илона Волынец, ведущая:

Датчики движения позволяют экономить городскую электроэнергию. А как у вас продвигается в плане технологий?

Славомир Гриневич, директор УП «Мингорсвет»:

Вы знаете, мы под датчики движения как раз таки не ориентированы. Датчики движения больше для частного сектора, для частного быта, для собственного дома. Это не то, что актуально. Городское освещение имеет свои режимы работы. В жилых застройках мы не отключаем вообще освещение. Оно включается вечером и работает весь режим. Это такой норматив, мы не имеем права поставить там датчик движения, там фонарь все время должен работать. Другое дело, что сегодня мы работаем с новыми технологиями, учитывая, что мы живем в век светодиодов. Лампы накаливания ушли, пришли светодиоды. У нас появились другие возможности на этот счет. Сам светильник имеет определенную электрическую мощность. Если он потребляет 100 % электроэнергии, мы его не можем выключить, мы можем уменьшить за счет современных технологий, потребление снизить до 30 %, не выключая его. В данном случае световой поток снизится, понятно, но глубокой ночью он и не должен быть ярким. Это такой технический вопрос, над этим можно долго говорить, но сам подход сегодня уже общепринятый, мировой. И мы в нашем городе уже такие проекты внедряем. Светильник не отключается, но снижается его потребление за счет снижения мощности до 30-50 %. Илона Волынец:

А можно посчитать, сколько в этом году благодаря таким технологиям удалось городу сэкономить? Славомир Гриневич:

Сегодня в Минске у нас 18 % установлено светодиодного освещения. Илона Волынец:

Это мало для мегаполиса?

Славомир Гриневич:

Мы в городском наружном освещении не торопимся по нескольким причинам. Не то, что мы не торопимся, мы стараемся идти по пути не количества, а качества. Сегодня нет общего стандарта по светодиодным светильникам. То, что мы имели в прошлые годы, когда имели стандарт какой-то: покупаем лампочку в магазине, приходим и вкручиваем патрон, лампочка горит. Светодиодное же освещение построено по иному принципу. Там уже лампочка имеет такую систему подключения, что не включишь одну в сеть другой. Здесь получается, что пока нет единого стандарта для того, чтобы в наружном освещении, массово применять эти технологии. Хотя я говорю, что мы имеем этот процент на улицах Минска. Что этот процент дает? Вот эти светильники, которые мы устанавливаем, они не просто сами по себе светильники, мы снижаем в ночное время из этих 18 процентов 50 % энергопотребления, не отключая их. Уменьшается световой поток, уменьшается количество горящих светодиодов, а их на панели десятки, получается снижение за счет этих операций. В любом случае будущее за светодиодами. Я думаю, что будет и общий стандарт принят. Илона Волынец:

То, о чем вы рассказываете, подразумевает концепцию «умный» город? Славомир Гриневич:

Конечно. Я об этом и говорю, что у нас должна быть многофункциональность. Мы в позапрошлом году реализовали проект реконструкции центральной части нашего проспекта, от площади Независимости до Козлова. Там уже мы применили технологии «умного» освещения, где мы можем данным освещением манипулировать. Мы можем не просто включать и отключать его, мы можем абсолютно разные манипуляции делать по какому-то заданию, если это нужно. Но главное в этом то, что на этом можно экономить электрическую энергию. В данном случае это связано с экономией прежде всего, дальше мы рассматриваем эту систему для того, чтобы за счет таких проектов делегировать еще коммунальным организациям, которые привязаны к улице, какие-то их услуги. У нас было предложение, например, остановочные пункты. Там стоит мусоросборник: он наполнился, датчик может показывать, что пора приехать туда, почистить его.