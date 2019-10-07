Заявлено более 20 тысяч вакансий. Какие профессии сейчас востребованы

Валерия Борисевич, корреспондент:

Сейчас в Беларуси зарегистрировано 12,5 тысяч безработных. И их число с каждым годом становится все меньше. Специалисты утверждают: 2019 год стал самым благоприятным для поиска работы мечты.

Елена за свой трудовой стаж успела примерить на себя много профессий, начиная от общепита и заканчивая почётной должностью директора, однако всегда понимала, что судьба ей уготовила иной путь. В один прекрасный день женщина без раздумий ушла с последнего места работы и не прогадала, незамедлительно обратившись в центр занятости. Елене предложили не только вакантное место мечты, но и заинтересовали в получении второго высшего образования. Елена Мараева, экономист планово-экономического отдела Управления по образованию администрации Фрунзенского района г. Минска:

Обратилась за помощью в центр занятости, где мне предложили переобучение на базе первого высшего образования. Это бесплатно, за счет государства. Мне предложили вакансию экономиста, на которой я сейчас успешно тружусь.

Сейчас на бирже труда пустует более 20 тысяч рабочих мест, большинство из которых не требует определённых навыков – всему научат и расскажут в кротчайшие сроки! В центрах занятости с распростертыми объятиями ждут также студентов и обещают: каждому найдётся место по душе.

К примеру, Татьяна всю жизнь проработала главным инженером и решиться на смену насиженного места было не так легко, однако женщина была уверена: в центре ей помогут. Татьяна Лазарь, инженер-энергетик управления образования Советского района г. Минска:

Раньше я работала инженером-энергетиком. В первый же день, когда я обратилась в центр занятости, мне предложили три вакансии.

По статистике, каждый третий житель столицы хоть раз задумывался о смене рода деятельности, и как утверждают в центре занятости, попробовать себя в новой профессии никогда не поздно, они готовы прийти на помощь в любую минуту! Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня среди нанимателей отмечается значительный спрос на квалифицированные рабочие кадры. В целом, в городе нанимателями заявлено более 20 тысяч вакансий. Это вакансии в сфере промышленности, строительства, торговли и различных услуг.