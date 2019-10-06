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Способы, как отличить настоящего переписчика

06 октября 2019 17:18
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала главная статистическая кампания десятилетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Способы, как отличить настоящего переписчика -1

Как же отличить настоящего переписчика от ненастоящего? Обязательно должны быть три атрибута.

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Это удостоверение. На каждом – номер, фамилия и имя. Это планшет с установленной программой «Переписчик».  И это сумка, на которой есть эмблема переписи-2019.

Способы, как отличить настоящего переписчика -7

Дмитрий Тарасов, заведующий переписным участком:
По просьбе респондента переписчик показывает документ, удостоверяющий личность: паспорт или водительские права. Есть телефон «горячей линии», которая будет работать до 30 октября. Если респондент сомневается, он может позвонить и назвать номер удостоверения и имя переписчика, и ему ответят, действительно ли это официальный переписчик.

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# Статистика # общество # Дмитрий Тарасов # Фотофакт

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