Способы, как отличить настоящего переписчика

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала главная статистическая кампания десятилетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси стартовала главная статистическая кампания десятилетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как же отличить настоящего переписчика от ненастоящего? Обязательно должны быть три атрибута.
Это удостоверение. На каждом – номер, фамилия и имя. Это планшет с установленной программой «Переписчик». И это сумка, на которой есть эмблема переписи-2019.
Дмитрий Тарасов, заведующий переписным участком:
По просьбе респондента переписчик показывает документ, удостоверяющий личность: паспорт или водительские права. Есть телефон «горячей линии», которая будет работать до 30 октября. Если респондент сомневается, он может позвонить и назвать номер удостоверения и имя переписчика, и ему ответят, действительно ли это официальный переписчик.
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