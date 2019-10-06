Способы, как отличить настоящего переписчика

Новости Беларуси. В Беларуси стартовала главная статистическая кампания десятилетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как же отличить настоящего переписчика от ненастоящего? Обязательно должны быть три атрибута.

Это удостоверение. На каждом – номер, фамилия и имя. Это планшет с установленной программой «Переписчик». И это сумка, на которой есть эмблема переписи-2019.