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Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?

06 октября 2019 17:18
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовала перепись – 2019, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?-1

Алекскандр Добриян, корреспондент:
Заполнить анкету онлайн можно в любое удобное время и в любом месте. Дома вечером за чашечкой чая, в поезде, в автобусе или во время обеденного перерыва на свежем воздухе. Сделать это можно с помощью любого устройства, будь то компьютер или смартфон. Главное, чтобы был доступ к сети интернет.

Совместим приятное с полезным и заодно узнаем, сколько нужно времени, чтобы внести данные о среднестатистическом домохозяйстве из четырёх человек.

Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?-4

Моё время – 17 минут и 28 секунд. Уверен: этот результат далёк от рекорда. Я не спешил. Кроме того, если у вас нет земельного участка, вам не нужно отвечать на блок вопросов, связанных с сельским хозяйством. А значит, будет ещё быстрее.

Система позволяет продолжить внесение данных с того места, где был прерван предыдущий сеанс.

Новые вопросы, розыгрыш смартфона и возможность пройти онлайн. Всё что нужно знать о переписи – 2019

# Статистика # общество # Александр Добриян # Фотофакт

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