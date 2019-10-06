Корреспондент СТВ поучаствовал в интернет-переписи в режиме онлайн. Сколько это заняло времени?

Алекскандр Добриян, корреспондент:

Заполнить анкету онлайн можно в любое удобное время и в любом месте. Дома вечером за чашечкой чая, в поезде, в автобусе или во время обеденного перерыва на свежем воздухе. Сделать это можно с помощью любого устройства, будь то компьютер или смартфон. Главное, чтобы был доступ к сети интернет.

Совместим приятное с полезным и заодно узнаем, сколько нужно времени, чтобы внести данные о среднестатистическом домохозяйстве из четырёх человек.