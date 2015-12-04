Волонтёрское движение в Беларуси - помощь, идущая от сердца

Во внутреннем мире человека доброта – это солнце. Чем ярче оно сияет, тем счастливее люди вокруг.

Говорят, что в нас заложено природой потребность заботиться о ближних.

Утро только начинается, а утро, в чьих сердцах горит огонь доброты, упаковывают вещи для нуждающихся детей.

Благотворительный фонд «Прикосновение к жизни» стремится привлечь внимание общества к проблемам детей с онкологическими заболеваниями, оказывает помощь сиротам.

В столичных торговых центрах волонтеры проводят акции по сбору средств, где любой желающий может сотворить доброе дело.

В первую очередь необходимы памперсы, влажные салфетки и порошок.

Везде, где есть человек, найдется возможность для доброты. Важно осознать, что те, кому повезло чуть меньше, действительно нуждаются в нашей помощи.

Об этом не стоит забывать: не только дети могут нуждаться в помощи ближним. Пожилым людям необходима особая поддержка и внимание. Их глаза горят ярче, когда приходит осознание собственной нужности.

Простой беседой студентки столичного ВУЗа делают Нину Михайловну счастливее. Она с радостью рассказывает им о первой любви, житейских трудностях и пройденных дорогах.

На счету проекта «Время добрых дел» – не одно поистине доброе дело. Волонтеры помогают не только в бытовых вопросах, но и устраивают благотворительные концерты, которые находят горячий отклик – благодарность в сердцах пенсионеров.

Тем временем в комнате трудотерапии волонтеры медицинского колледжа заботливо готовят с пенсионерами новогодние украшения и скульптуры для предстоящей выставки. Такой совместный труд улучшает психологическое состояние человека и дарит внутреннее тепло, ведь как известно, – отдавая, человек приобретает.

Каждый из нас может быть по-настоящему ценен для другого. Ведь лучше маленькая помощь, чем самое большое сочувствие.