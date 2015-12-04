Новости Беларуси. Елочные базары начнут работать в Беларуси накануне католического Рождества. В 2015 году серьезной альтернативой срубленному дереву становятся ель или сосна в горшке. Лесхозы страны в нынешнем сезоне планируют вдвое увеличить продажу таких деревьев, в то время как реализация срубленных елок на протяжении последних лет только снижается.

Ели и сосны к празднику можно будет приобрести и в самих лесничествах. Покупателям там также предложат специальные новогодние букеты из сосновых и еловых ветвей. Добавим, самовольных рубщиков новогодних красавиц ждут внушительные штрафы. Ловить нарушителей будет на контрольных постах, которые выставят на автодорогах республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.