В структуре пограничных войск появятся маневренные группы

На встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо шел разговор о перераспределении резервов силовых ведомств.
Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»
Глава государства отметил, что система подготовки сотрудников пограничного ведомства работает эффективно. Усиление требуется на самых напряженных участках границы за счет людей, которые будут непосредственно выполнять боевые задачи. В частности, в структуре пограничной службы должны появиться маневренные группы.
Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Добирать будем людей на заставах, а это нужно делать, чтобы обеспечить современное реагирование. Будут воссозданы маневренные группы. Сегодня шел разговор о численности этих групп. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей, это должно быть чисто боевое воинское формирование.