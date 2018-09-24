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В структуре пограничных войск появятся маневренные группы

24 сентября 2018 17:53
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На встрече Александра Лукашенко с госсекретарем Совета безопасности Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо шел разговор о перераспределении резервов силовых ведомств.

Александр Лукашенко о пограничных войсках: «Механического решения по повышению численности с моей стороны не будет»

В структуре пограничных войск появятся маневренные группы-1

Глава государства отметил, что система подготовки сотрудников пограничного ведомства работает эффективно. Усиление требуется на самых напряженных участках границы за счет людей, которые будут непосредственно выполнять боевые задачи. В частности, в структуре пограничной службы должны появиться маневренные группы.

В структуре пограничных войск появятся маневренные группы-4

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Добирать будем людей на заставах, а это нужно делать, чтобы обеспечить современное реагирование. Будут воссозданы маневренные группы. Сегодня шел разговор о численности этих групп. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей, это должно быть чисто боевое воинское формирование.

# Национальная безопасность # общество # Станислав Зась # Фотофакт

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