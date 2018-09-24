Александр Лукашенко: Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Нужно определиться: что нам надо, а что – нет

Новости Беларуси. 24 сентября Александр Лукашенко провел встречу с председателем правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент говорил о необходимости конкурентоспособности потребкооперации.

В 2018 году открыто 12 торговых объектов, приобретено 9 автомагазинов, закуплено новые оборудование. Идут работы по компьютеризации. Выбранная стратегия как раз и помогает повысить конкурентоспособность. Кроме того, на эффективность работы влияет и штатная численность работников. Она должна быть оптимальной. В целом Президент поручил пересмотреть работу всей системы потребкооперации. Уже в феврале запланировано провести совещание, на котором как раз и обсудят успехи и существующие проблемные вопросы. Надо встряхнуть всю систему – Президент Беларуси о ситуации с Белкоопсоюзом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все время, с точки зрения потребкооперации, воюем за место под солнцем, в то время как наступают частные торговые организации: «Евроопт», «Корона» и прочие (их же сейчас много – хороших организаций этих, частных, мобильных), которые уже идут на твое поле деятельности. Уже люди просят «Дайте их нам». Они уже идут в деревню, раньше не очень-то стремились. Все хотели в города, где больше населения.

Сегодня они уже пошли и в деревню, тем более я поручал Топузидису, чтобы на примере Шкловского района, который я хорошо знаю, сделал эту систему. Пройдет время, ты мне скажешь, как он делает сейчас, посмотрим, как он сделал, и может, это будет неплохой вариант, который надо будет потребкооперации повторить в других районах. Может быть, потребкооперации стоит сейчас заниматься своей деятельностью. Для чего она была изначально предназначена – для работы с населением. В основном, может и только с населением. Забрать у них излишки: картофель, овощи, яблоки, груша. Есть много людей, больше половины, которые справиться с вывозом своего урожая и продажей на рынках не смогут. У них надо купить эту продукцию.

Но, конечно, и заплатить надо. Не 5 центов, как ты сейчас платишь. Меня информируют, что никакая цена, и поэтому крестьяне не хотят продавать. Нам надо определиться, чем будет заниматься потребкооперация и поддержать ее, если она этим будет заниматься. Вы должны быть конкурентоспособными. Если этого не будет, какой смысл нам искусственно держать какую-то организацию. Или, точнее сказать, зачем у этой организации держать какие-то функции, с которыми она не справляется? Я не сторонник уничтожения потребкооперации. Настало время посмотреть на нее открытыми глазами. Четко определиться: что нам надо в потребкооперации, а что – нет, и какой ей быть вообще. О работе райпо, закупках у населения и развитии потребкооперации: интервью с председателем Белкоопсоюза

Работа с населением, особенно закупка излишков плодоовощной продукции, была и остаётся среди приоритетных направлений. Остаётся за потребкооперацией и социальная функция: обслуживание жителей отдалённых деревень. В населённых пунктах с численностью жителей до 200 человек сейчас действуют 1,5 тыс. магазинов.

В деревнях, где проживает менее 100 человек, - более 600. Белкоопсоюз не против открытия в таких местах торговых точек частными предприятиями, но желающих пока нет.