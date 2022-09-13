Заводы и предприятия стояли на коленях. Как Беларусь начала выбираться из кризиса в 90-х?

Промышленность города стояла на коленях, заводы-гиганты подсчитывали убытки. Помощи ждать неоткуда. Ставку сделали на собственные ресурсы. И не прогадали.

Вячеслав Данилович, кандидат исторических наук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Беларусь являлась в то время сборочным цехом СССР. Наши промышленные гиганты были завязаны очень тесно по экономическим связям на поставки сырья, различного оборудования с другими республиками СССР, прежде всего с Российской Федерацией. И в результате возник социально-экономический кризис, стал быстрыми темпами нарастать, в политической сфере тоже происходили такие пертурбации, сложности. Фактически была разрушена система управления.

Заводы вместе с многотысячными коллективами выстояли. Свыше 65 процентов продукции машиностроения сегодня конкурирует с мировыми монстрами. Минский тракторный обеспечивает работой еще как минимум 150 мелких и средних предприятий внутри страны. Каждый 10-й трактор в мире – с минской пропиской. Когда-то это казалось просто невозможным.

Армен Сардаров, доктор архитектуры, декан архитектурного факультета БНТУ:

Изменилась социально-экономическая система нашей страны, это повлияло на жизнь людей, на культуру, на искусство. И, конечно, мы говорили об архитектуре. Архитектура стала другой.

Другим стал и уклад жизни. И во многом благодаря взятому в те годы курсу. Зеркало эпохи – городская застройка. В Минске все чаще стали появляться высотки. Настоящий город-рекордсмен. Проспект Независимости – самая длинная улица не только в Беларуси, но и в Европе. Его протяженность – около 16 километров. А площадь Независимости занимает более 7 гектаров и входит в число самых больших в Старом Свете. Стройка кипела до самых до окраин.

Армен Сардаров:

Я бы все-таки отметил жилые образования, которые сформировались, которые новые, прекрасные. Я имею в виду застройку проспекта Притыцкого – замечательно, проспекта Дзержинского. Они становятся знаком, символом Минска. Новая жизнь, новый уклад у людей.