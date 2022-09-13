Очереди в продуктовых, талоны и гиперинфляция. Как жил Минск в 90-е?

Радмила Панфилова, коренная минчанка:

Некоторые улицы даже и не узнаю. Так как я жила на Юбилейной площади, даже сейчас смотришь там, где школа красоты и вниз – там же этого не было. Там был базар. Там очень многое изменилось. Там была школа № 26, возле нее тоже все это поменялось. Иногда идешь и думаешь: вроде все и знаешь, в то же время очень непонятно. Когда я прихожу сюда, где я жила, я плачу. Главное, что мы жили все пускай и бедно, но счастливо.

Звезда советской Беларуси – Минск – в конце 80-х сияла особенно ярко. Границы города расширялись, а вместе с ними и перспективы. На карте столицы появились районы Веснянка, Малиновка, Уручье, Кунцевщина, Сухарево. Минск начал приобретать черты современного столичного города с претензией на настоящий мегаполис. Сюда со всей страны ехали лучшие умы. Здесь сосредоточились все самые возможные по тем меркам передовые лаборатории, предприятия, торговые объекты.

Армен Сардаров, доктор архитектуры, декан архитектурного факультета БНТУ:

На мой взгляд, самое главное, что очевидно, для меня это совершенно точно, люди стали более обеспечены. То есть экономически мы поднялись. Конечно, это прежде всего видно по нашей архитектуре, по нашей застройке. Появились новые формы застройки, новые типы жилых образований, общественных зданий, деловых, торговых. Это тоже не совсем обычно, потому что была или торговля, или административные здания, а сейчас есть деловые центры.

В конце 1980-х наука, культура, образование и здравоохранение достигли в регионе своего расцвета. В Минской области работали свыше тысячи школ, 800 детских садов, 16 музеев, 164 больницы. Строились дома, прокладывались новые дороги. Казалось бы, живи да радуйся! Однако на страну обрушилось новое испытание.

Радмила Панфилова:

90-е годы, не очень даже хочется об этом вспоминать, потому что было тяжело. Были талоны, собирали, все-таки и дети, и взрослые. Если и брали что-то такое, конечно, детям приходилось давать больше. Помогали еще и другим, соседским детям помогали, потому что им тоже было очень тяжело.

Вячеслав Данилович, кандидат исторических наук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Если мы говорим о Минске, о нашей столице, я эти времена прекрасно помню, в 1991 году я как раз закончил среднюю школу и поступал. Я прекрасно помню, когда я приехал в Минск, эти очереди. Потом, когда поступил, когда стал студентом, очереди в продуктовых магазинах. Приходилось таскать с собой пакеты с талончиками. Гиперинфляция, которая шла, привела к тому, что стипендию нам пачками денег выдавали. В карман не положишь просто так, еще нужна была какая-то сумка, куда стипендию приходилось размещать.

После распада Советского Союза разрыв традиционных экономических связей сказался на всех отраслях экономики области. Многие помнят, как в километровые очереди стал не только Минск, но и вся страна. Реформы, которые начались после развала СССР, привели к кризису. В таких турбулентных условиях Беларусь обретает суверенитет.

Вячеслав Данилович:

Безусловно, это надо вспомнить и отметить принятие Конституции Республики Беларусь. То, что произошло 15 марта 1994 года, фактически по соответствию с Конституцией Беларусь становилась президентской республикой. Самое важное знаковое событие 1994 года – это первые президентские выборы в нашей стране, которые прошли, на которых в результате победил Александр Григорьевич Лукашенко. Наш первый Президент. Победил он вполне закономерно и заслуженно, потому что та тяжелейшая ситуация, которая была в социально-экономической сфере, в духовно-культурной тоже все эти моменты, постулаты советского общества рушились. Шла массовая экспансия западной псевдокультуры. В политической сфере нестабильность, непонятно, что будет происходить. И когда Александр Григорьевич заявил, что для него на первом месте интересы народа, он все будет делать, чтобы выйти из кризиса и улучшить жизнь большинства населения республики, та программа, которая была предложена им, нашла отклик в сердцах и душах большинства граждан Беларуси.