Заводской район Минска

Новости Минска. Заводской район - промышленный гигант Минска. Он дает около трети всех экспортных поступлений города. Здесь сосредоточились крупнейшие предприятия. А в 16 веке на их месте раскинулись поля и луга, в районе метро «Могилевская» протекала река Словть. Эта территория не входила в состав столицы, но была закреплена за горожанами.

Петр Русов, историк, археолог:

Вот это минские грунты, это территория, которая принадлежала минчанам, но это не конкретно их личная земля. Это государственная земля, на которой они имели право ловить рыбу, рубить лес, иметь огороды, пасти скот, когда это было возможно.

Позже эти земли стали принадлежать архиерейскому подворью. Затем здесь расположилась войсковая часть: артилеристский и кавалерийский полки. До 1923 года эти земли назывались Архиерейской рощей или Красным урочищем. Позже здесь начали строить промышленные предприятия, вокруг которых росли жилые кварталы.

Людмила Барановская, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

В 1938 году было принято решение о создании в городе Минске трех районов в связи с большой численностью населения. И большая численность населения тогда составляла 218 тысяч.

Образовавшиеся районы носили названия Сталинский, Ворошиловский и Кагановичский. После Сталинский переименуют в Заводской. Со временем от него отделится Партизанский. А в 1944 году он станет промышленным центром столицы. Здесь создаются новые отрасли производства всесоюзного масштаба.

В 1947 с конвейера Минского автозавода сошел первый автомобиль. В конце 1940 годов МАЗ становится первым автомобильным гигантом СССР.

Петр Русов, историк, археолог:

За моей спиной находится круглая арка. Это новый архитектурный вид первой проходной для автомобилей, здесь первые автомобили выезжали из МАЗа и сразу же выходили на улицу Центральную. За воротами еще цех шасси, он давно уже стоит. Это самые первые заводские корпусы.

Людмила Барановская, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

У нас завод, и от каждой проходной от севера строился Северный микрорайон, на западной - Западный, Южный. Они так и назывались: Северный поселок, Южный поселок, Западный поселок, Молодежный поселок. Вся жизнь крутилась вокруг проходных Минского автомобильного завода.

Всего в Заводском районе зарегистрировано 3,5 тысячи предприятий. Более 150 - крупных. Создана свободная экономическая зона.

А вот в Чижовке активно готовятся к Чемпионату мира по хоккею. Завершается строительство многофункционального спортивного комплекса «Чижовка-Арена». Он станет второй площадкой соревнований 2014 года. Планируется, что большая арена будет вмещать 9600 зрителей и сможет за два часа трансформироваться в концертную площадку.

После Чемпионата здесь будет создана самая крупная детско-юношеская хоккейная школа. Рядом с ареной откроется комфортабельная гостиница для гостей столицы.

Сегодня Заводской район насчитывает около 240 тысяч жителей и занимает площадь порядка 6 тысяч гектаров. Его главная магистраль - Партизанский проспект. Вдоль него раскинулась старая сталинская застройка, универсам «Беларусь», Дворец культуры автозавода, памятник «Беларусь партизанская». Под проспектом пролегает Автозаводская линия минского метрополитена. Станции «Партизанская», «Автозаводская» и «Могилевская» относятся к Заводскому району.

Людмила Барановская, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

7 ноября 1997 года была открыта станция метро «Партизанская» и «Автозаводская». Это был просто всенародный праздник в Заводском районе. Танцевали буквально на каждой площади. А потом 3 июля 2001 года открылась станция метро «Могилевская».

Каждый третий житель района может сказать, что появился на свет в родильном доме №5. С 1959 года он принимает всех жителей района и является одним из старейших в Минске. Сегодня активно идет строительство для него нового здания. Уже в 2014 году роддом №5 планируют сдать в эксплуатацию.

Людмила Барановская, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Родильный дом будет оснащен по последнему слову медицинской техники. Кстати, в этом родильном доме специально будет отделение для женщин с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые не могут позволить себе счастья материнства, а там им создадут условия, чтобы они могли родить детей.

Сегодня в состав Заводского района входят микрорайоны Чижовка, Шабаны, Ангарская, недавно присоединился микрорайон Сосны. Район активно строится и развивается. Осваивается застройка в районе улиц Крупской-Малинина, растут новые дома на улице Селицкого, на Герасименко и Илимской уплотняется застройка. А это значит, появится новое жилье для заводчан, новые семьи. А, следовательно, и новые страницы в летописи района, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.