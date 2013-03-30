Новости Беларуси. Беларусь готовится к большой воде. Уровень воды в некоторых регионах уже превысил критические отметки. Спасатели и медперсонал Брестской и Гомельской области работают в режиме боевой готовности, а местные магазины заранее позаботились об увеличенных запасах продуктов питания. Если события будут развиваться по наихудшему сценарию, то в зоне подтопления может оказаться около двухсот населенных пунктов.

Трио мартовских циклонов заставило волноваться не только специалистов-гидрологов. За уровнем воды теперь следит весь юг и юго-восток страны. Критические отметки превышены в Столинском и Пинском районах. Под водой - участки автодорог, десятки подворий и уже 5 жилых домов. Есть и первые переселенцы.

Михаил Козырев, начальник отдела гидрологии Брестского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

Если брать всю территорию Республики, то в Минской и Гомельской областях ситуация гораздо сложнее. Там большие снегозапасы. Когда все это пойдет в реки, то возможны очень серьезные подтопления.

В зоне подтоплений может оказаться до двухсот населённых пунктов в Брестской и Гомельской областях. Паводок таких масштабов последний раз был более тридцати лет назад. Конечно, никто не может утверждать, что бедствие гарантированно повторится, но синоптики настоятельно рекомендуют готовиться к худшему сценарию развития событий. Запасы товаров в магазинах уже выросли в разы.

Андрей Жданов, начальник сектора организации розничной торговли Гомельского облпотребсоюза:

Потребительская кооперация готова к стихии. Всё что может понадобиться людям в пострадавших районах, они смогут найти в наших магазинах.

Готовность номер один и у медицинской службы. Заранее уточнены списки проживающих в паводкоопасных деревнях, пополнены запасы медикаментов, сформированы выездные группы. Медперсонал на местах в полной боевой готовности.

Спасатели начали готовится к паводку несколько месяцев назад. Все возможные боевые ситуации были отработаны на учениях. Опыт пригодился: сегодня стало известно, что затор на Припяти, угрожавший Мозырю и окрестностям, сдался под натиском спасателей. Взрывотехникам удалось пробить брешь в 25-тикилометровой ледяной пробке.

Юрий Парфененков, начальник Гомельского областного управления МЧС:

Специфика Гомельской области такая, что мы ежегодно ждём паводок в режиме повышенной готовности, в связи с чем разрабатываем соответствующий комплекс мероприятий по проведению и спасательных работ, и работ по жизнеобеспечению населения.

Интенсивный подъем воды на реках Гомельской области может начаться на следующей неделе. Синоптики обещают резкое потепление уже завтра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.