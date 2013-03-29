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Папа Римский совершил обряд омовения ног несовершеннолетним заключенным

29 марта 2013 12:07
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Новости Италии. Католики всего мира готовятся отметить Пасху. Накануне Папа Римский Франциск совершил обряд омовения ног заключенным в исправительном заведении для несовершеннолетних.

Таким образом, Папа Франциск стал первым в истории понтификом, совершившим подобную церемонию.

Омовение является традиционным обрядом, укоренившимся в практике ряда христианских церквей. По евангельскому приданию, Иисус Христос омыл ноги 12 апостолам, в числе которых была одна женщина, незадолго до Тайной Вечери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Папа Римский

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