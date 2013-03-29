29 марта у католиков Великая Пятница. Во всех костелах Беларуси пройдет литургия

Новости Беларуси. У католиков - Великая Пятница. Для верующих это день поста и скорби - как в церквях, так и дома. Страстная Пятница предшествует празднику Пасхи и посвящена воспоминанию о дне распятия и смерти Иисуса Христа.

29 марта во всех костелах Беларуси пройдет литургия. А 30 марта, в Великую субботу, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич посетит католические приходы столицы и освятит пищу прихожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К встрече Воскресения Христова готовятся и католические верующие в Беларуси. Сегодня литургии проходят во всех костелах. В храмах устанавливают пасхальные декорации с символами праздника. А прихожане приходят не только помолиться, но и приобрести куличи.