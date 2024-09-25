Завод по производству продуктов из картофеля в Марьиной Горке уникален! Рассказываем почему

Несмотря на то, что основной этап жатвы уже позади и зерно в закромах, сейчас время уборки кукурузы и овощей. Только в Минской области под картофель отведено более 5 000 гектаров. Урожайность высокая. Будем со вторым хлебом? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Марьиногорское предприятие – пожалуй, единственное в стране, которое выращивает второй хлеб для переработки и продажи на собственных землях.

Дмитрий Лиморов, директор предприятия по производству картофелепродуктов: Предприятие насчитывает более 300 рабочих. Наше предприятие многопрофильное, уникальное в Беларуси, потому что мы занимаемся не только производством пищевых продуктов, но их и выращиваем, перерабатываем. Также есть цех машиностроения, в котором производим оборудование для пищевого производства и не только.

Сухое картофельное пюре, чипсы, снеки – в Беларуси научились делать все свое. На прилавки поступает не только второй хлеб, но и богатая палитра продуктов.

Дмитрий Лиморов:

Наш объем производства занимает сухое картофельное пюре – более 50 %. Затем идет производство чипсов, кукурузные палочки, сухое картофельное пюре, фасованное в стаканчиках и другой таре для быстрого приготовления.

Главный акцент на предприятии делают на сухое пюре. В сутки производственной мощностью здесь изготавливается свыше 20 тонн продукта. Разрабатывают ежегодно и картофельные новинки.