Завод по производству продуктов из картофеля в Марьиной Горке уникален! Рассказываем почему
Несмотря на то, что основной этап жатвы уже позади и зерно в закромах, сейчас время уборки кукурузы и овощей. Только в Минской области под картофель отведено более 5 000 гектаров. Урожайность высокая. Будем со вторым хлебом? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Марьиногорское предприятие – пожалуй, единственное в стране, которое выращивает второй хлеб для переработки и продажи на собственных землях.
Дмитрий Лиморов, директор предприятия по производству картофелепродуктов:
Предприятие насчитывает более 300 рабочих. Наше предприятие многопрофильное, уникальное в Беларуси, потому что мы занимаемся не только производством пищевых продуктов, но их и выращиваем, перерабатываем. Также есть цех машиностроения, в котором производим оборудование для пищевого производства и не только.
Сухое картофельное пюре, чипсы, снеки – в Беларуси научились делать все свое. На прилавки поступает не только второй хлеб, но и богатая палитра продуктов.
Дмитрий Лиморов:
Наш объем производства занимает сухое картофельное пюре – более 50 %. Затем идет производство чипсов, кукурузные палочки, сухое картофельное пюре, фасованное в стаканчиках и другой таре для быстрого приготовления.
Главный акцент на предприятии делают на сухое пюре. В сутки производственной мощностью здесь изготавливается свыше 20 тонн продукта. Разрабатывают ежегодно и картофельные новинки.
Ольга Асенкина, начальник производственного отдела предприятия по производству картофелепродуктов:
Мы недавно разработали смесь для драников – с луком, чесноком. Это сухие смеси. Также планируем работать с замороженными продуктами – это картофель гарнирный. Расширили линейку по кукурузным палочкам, сделали несладкие.
Каждый год здесь стараются сделать предприятие лучше. Выпускают новую продукцию, модернизируют технику. Про отличных вкус пищевых товаров марьиногорского завода знают далеко за пределами страны. Сейчас задача – при таком западном давлении марку удержать, ведь условия для этого есть.
Дмитрий Лиморов:
Развиваемся, строим сегодня зерносушильный комплекс. Дополнительно построили три хранилища для картофеля. Движемся, развиваемся и работаем над увеличением объемов.