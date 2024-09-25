ЖКХ, транспорт, строительство. Депутаты и сенаторы рассмотрели вопросы социальной сферы

Значительное число обращений избирателей, поступающих парламентариям, по-прежнему затрагивает сферу коммунальных услуг, благоустройства, содержания населенных пунктов, развития инфраструктуры и транспортного сообщения. Это отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года в Беларуси в эксплуатацию введено 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Причем по темпам выполнения плановых объемов лидируют Брестская и Витебская области, а не столица. Как известно, в этом году Президентом задан принципиально новый вектор в жилищной политике. Господдержка при строительстве жилья оказывается прежде всего там, где создаются и развиваются производственные мощности.

Что касается строительной отрасли, то там предстоят реформы. Правительство разрабатывает программу по ее модернизации. Более прозрачными и понятными станут принципы государственной поддержки населению. Они будут одинаково понятными для всех.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

В настоящее время прорабатывается вопрос закрепления порядка, при котором будущие собственники жилья (юридические и физические лица) максимально исключаются из процесса строительства и будут покупать в основном уже готовое жилье. Это позволит, на наш взгляд, избежать в дальнейшем целого ряда проблемных вопросов, возникающих у физических лиц, не обладающих достаточными знаниями в области строительства.