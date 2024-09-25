ЖКХ, транспорт, строительство. Депутаты и сенаторы рассмотрели вопросы социальной сферы
Значительное число обращений избирателей, поступающих парламентариям, по-прежнему затрагивает сферу коммунальных услуг, благоустройства, содержания населенных пунктов, развития инфраструктуры и транспортного сообщения. Это отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко на совместном заседании обеих палат парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рассматривались перспективы развития строительного и транспортного комплексов, жилищно-коммунального хозяйства. Какие проблемы и достижения по каждому направлению, обозначил вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак.
С начала года в Беларуси в эксплуатацию введено 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров жилья. Причем по темпам выполнения плановых объемов лидируют Брестская и Витебская области, а не столица. Как известно, в этом году Президентом задан принципиально новый вектор в жилищной политике. Господдержка при строительстве жилья оказывается прежде всего там, где создаются и развиваются производственные мощности.
Что касается строительной отрасли, то там предстоят реформы. Правительство разрабатывает программу по ее модернизации. Более прозрачными и понятными станут принципы государственной поддержки населению. Они будут одинаково понятными для всех.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
В настоящее время прорабатывается вопрос закрепления порядка, при котором будущие собственники жилья (юридические и физические лица) максимально исключаются из процесса строительства и будут покупать в основном уже готовое жилье. Это позволит, на наш взгляд, избежать в дальнейшем целого ряда проблемных вопросов, возникающих у физических лиц, не обладающих достаточными знаниями в области строительства.
Что касается транспортной отрасли, в сфере грузовых перевозок продолжается переориентация белорусских экспортных потоков на восточное направление, сокращается транзит по маршруту Восток – Запад – Восток. Пассажиропотоки, наоборот, растут. На особом контроле – доступность транспортного обеспечения для жителей сельских населенных пунктов.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Транспортное сообщение. Добраться человеку из деревни, предположим, в город, вызывает определенную трудность. И это не от одного, не от двух человек, а в целом определенная группа населенных пунктов, которые лишены возможности добраться в город. Мы в Совете Республики обсуждали эти вопросы. И обещание Министерства транспорта о том, что эти вопросы, естественно, урегулируются.
В сфере ЖКХ одними из наиболее острых и актуальных для населения остаются вопросы, связанные с эксплуатацией жилфонда, проведением ремонтов. В прошлом году капитально отремонтировано почти 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за все время. На четверть больше средств, чем годом ранее, направлено на усовершенствование улично-дорожной сети городов и сел.
Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы при работе в округах видим, что избирателей волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного комплекса. Конечно же, это благоустройство наших населенных пунктов, содержание дорог с территорий, транспортное сообщение. При этом мы видим, что перспективы развития данных направлений в правительстве сегодня были нам доведены.
ЖКХ, транспорт, строительство. Все эти вопросы – ключевые в обеспечении комфортных условий жизни. Именно они преобладают в обращениях граждан, которые поступают к парламентариям.