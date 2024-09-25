Белорусско-российский молодёжный форум проходит в Минске

Минск принимает Белорусско-российский молодежный форум. На протяжении двух дней представители всех областей нашей страны и шести регионов России будут обмениваться опытом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Калина, председатель Совета молодых адвокатов Белорусской республиканской коллегии адвокатов: Для нас большая честь присутствовать на этом форуме. И отрадно, что в Беларуси создаются все условия, чтобы мы создавали единую консолидацию с Российской Федерацией.

Олег Васенков, председатель Российского союза сельской молодежи: На таких форумах мы можем обменяться знаниями, опытом в наших направлениях, и в такой совокупности общих усилий прийти к новым результатам. На какие-то новые уровни выходить.

По итогам форума будет разработана дорожная карта молодежного взаимодействия. Только в этом году в рамках Союзного государства из 37 мероприятий, которые реализуются, 25 имеют социальную направленность, 14 именно для молодежи.

Марианна Щеткина, руководитель представительствам Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Очень радует, что в этом году очень много проектов и мероприятий, которые подаются именно от молодежной среды, поэтому это наш центр силы. Мы привыкли говорить, что молодежь это наше будущее, это наше настоящее. У нас в Беларуси молодежь – до 31 года, это же наш авангард наш потенциал.

Помимо диалоговых площадок и работы по секциям, участников форума ждет насыщенная культурная программа: интелектуально-развлекательная викторина и экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.