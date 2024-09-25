«В +30 картофель уже не растёт, он в стрессе». Как убирают второй хлеб, несмотря на аномальную жару

Несмотря на то, что основной этап жатвы уже позади и зерно в закромах, сейчас время уборки кукурузы и овощей. Только в Минской области под картофель отведено более 5 000 гектаров. Урожайность высокая. Будем со вторым хлебом? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

На полях сельхозпредприятия «Дукора-Агро» под кураторством предприятия по переработке картофеля кипит работа. Время сентябрьской страды. Убирают культуру для себя стратегическую – второй хлеб. Под него отвели около 800 гектаров земли. Сроки ограниченные, аграрии на второй хлеб отводят месяц.

Дмитрий Лиморов, директор предприятия по производству картофелепродуктов: Мы выращиваем как отечественные сорта, так и импортные. Из отечественных сортов – «Журавинка», «Вектор», «Бриз», «Манифест». Это сорта, которые мы выбрали для себя, которые подходят как для товарного картофеля, так и для картофеля на переработку.

На полях высажено много сортов. Особенно радует белорусская селекция. Урожайность высокая – около 560 центнеров с гектара. Но не только на нее ориентируются. Ставку делают на технические сорта, которые отличаются не количеством картофеля с единицы посевной площади, а высоким наличием сухого вещества. Благодаря крахмалу второй хлеб перерабатывается лучше. Такой картофель очень рентабельный.

Дмитрий Лиморов:

Низкое содержание редуцирующих сахаров, что очень важно сказывается на конечном продукте. Технические сорта дают немножко меньшую урожайность, зато мы собираем их с поля с высоким содержанием сухого вещества. Одно другое компенсирует.

Погодные условия для выращивания картофеля в этом году были сложные – засуха, высокая температура, но урожай вырос. Потребность в сырье, судя по урожайности сейчас, будет закрыта.

Дмитрий Лиморов:

В этом году не хватило влаги из-за сильной жары. В начальном периоде вегетации мы не могли нарадоваться – шел рост. Но затем 30-градусная жара подвела нас, потому что в 30 градусов картофель уже не растет. Он уже находится в стрессе. И пока он от него отойдет… Мы работаем только неделю, и то не в полную мощность, а чисто для обеспечения производства. А сегодня начали закладку картофеля на хранение. Какое количество картофеля нам необходимо сегодня для переработки, мы этот объем накапываем. Остальной картофель идет на закладку.

Работа на полях прекращается только после выпадения снега, грубо говоря. А так процесс идет постоянно. Это связано и с зяблевой вспашкой, подготовкой почв, внесением удобрений – заклад на будущий год. Зимой вывозим и органические удобрения. Будет работать порядка семи комбайнов. У нас есть такой агрегат – мы спариваем ряды. Два ряда копаем, закладываем внутрь, потом поднимаем одновременно четыре. То есть комбайн двухрядный, но мы поднимаем четыре.

Часть собранного урожая отправляется в бункер на хранение. Остальное – на производство.