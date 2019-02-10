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Клуб Geely, горячая линия и прямая связь с заводом: куда обращаться, если сломалась машина

10 февраля 2019 17:01
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Новости Беларуси. О ремонте Geely и не только – в интервью программы «Неделя» с и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ» Геннадием Свидерским.

Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Брониславович, ломаются.

Клуб Geely, горячая линия и прямая связь с заводом: куда обращаться, если сломалась машина-1

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:
Ломается все. Как говорят наши китайские коллеги, важно не наличие проблем – проблемы всегда будут возникать – важно умение их решать.

Могу сказать, что уже создан клуб Geely, где пользователи в интернете помогают друг другу обращать внимание на те вопросы, которые важны при эксплуатации и приобретении автомобиля. Мы тоже, конечно, читаем эту информацию и используем ее для того, чтобы внедрять в производство. Открыли горячую линию 138, на которую может каждый позвонить и сообщить.

Клуб Geely, горячая линия и прямая связь с заводом: куда обращаться, если сломалась машина-4

Юлия Огнева:
Много звонков?

Геннадий Свидерский:
Да, много. Много спрашивают, много интересуются. Многие обращаются с определенными проблемами, и наши дилеры, и сервисные центры знают, что к нам можно обратиться напрямую. А мы можем в случае некомпетентного решения дать определенную оценку дилерам. Это трудная, длительная работа, но она в приоритете предприятия.

Больше подробностей об автомобилях Geely здесь.

# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Геннадий Свидерский # Юлия Огнева # Фотофакт

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