Клуб Geely, горячая линия и прямая связь с заводом: куда обращаться, если сломалась машина

Новости Беларуси. О ремонте Geely и не только – в интервью программы «Неделя» с и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ» Геннадием Свидерским.
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Брониславович, ломаются.
Новости Беларуси. О ремонте Geely и не только – в интервью программы «Неделя» с и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ» Геннадием Свидерским.
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Брониславович, ломаются.
Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:
Ломается все. Как говорят наши китайские коллеги, важно не наличие проблем – проблемы всегда будут возникать – важно умение их решать.
Могу сказать, что уже создан клуб Geely, где пользователи в интернете помогают друг другу обращать внимание на те вопросы, которые важны при эксплуатации и приобретении автомобиля. Мы тоже, конечно, читаем эту информацию и используем ее для того, чтобы внедрять в производство. Открыли горячую линию 138, на которую может каждый позвонить и сообщить.
Юлия Огнева:
Много звонков?
Геннадий Свидерский:
Да, много. Много спрашивают, много интересуются. Многие обращаются с определенными проблемами, и наши дилеры, и сервисные центры знают, что к нам можно обратиться напрямую. А мы можем в случае некомпетентного решения дать определенную оценку дилерам. Это трудная, длительная работа, но она в приоритете предприятия.
Больше подробностей об автомобилях Geely здесь.