Клуб Geely, горячая линия и прямая связь с заводом: куда обращаться, если сломалась машина

Новости Беларуси. О ремонте Geely и не только – в интервью программы «Неделя» с и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ» Геннадием Свидерским.

Геннадий Свидерский, и. о. генерального директора СЗАО «БелДЖИ»:

Ломается все. Как говорят наши китайские коллеги, важно не наличие проблем – проблемы всегда будут возникать – важно умение их решать.

Могу сказать, что уже создан клуб Geely, где пользователи в интернете помогают друг другу обращать внимание на те вопросы, которые важны при эксплуатации и приобретении автомобиля. Мы тоже, конечно, читаем эту информацию и используем ее для того, чтобы внедрять в производство. Открыли горячую линию 138, на которую может каждый позвонить и сообщить.