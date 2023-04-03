Зависит от родителей, будут ли дружить малыши. Какая разница у детей в семье считается лучшей?

Порой можно заметить, что дети в одной семье не ладят между собой. Возможно, все дело в разнице в возрасте. Какой она должна, пробуем разобраться.

Галина Швец, детский психолог:

Считается оптимальным возрастом – это 2-4 года, когда старший ребенок может самостоятельно кушать, когда он сам одевается, когда он может самостоятельно поиграть. Это облегчает маме жизнь в ежедневном уходе, а так же младший ребенок растет и старается делать так, как делает старший ребенок.

Вне зависимости от того, какая разница в возрасте у детей, между ними зачастую возникают ревность, конфликты за внимание родителей и выяснения того, кто лучше. Для того чтобы избежать такого поведения, стоит учитывать возрастные особенности детей.

Галина Швец:

Ни в коем случае нельзя заставлять старшего ребенка сидеть с младшим. Как это по-другому называют, бесплатная нянька, потому что старший ребенок все еще остается ребенком.