Зависит от родителей, будут ли дружить малыши. Какая разница у детей в семье считается лучшей?

Порой можно заметить, что дети в одной семье не ладят между собой. Возможно, все дело в разнице в возрасте. Какой она должна, пробуем разобраться.
Порой можно заметить, что дети в одной семье не ладят между собой. Возможно, все дело в разнице в возрасте. Какой она должна, пробуем разобраться.
Галина Швец, детский психолог:
Считается оптимальным возрастом – это 2-4 года, когда старший ребенок может самостоятельно кушать, когда он сам одевается, когда он может самостоятельно поиграть. Это облегчает маме жизнь в ежедневном уходе, а так же младший ребенок растет и старается делать так, как делает старший ребенок.
Вне зависимости от того, какая разница в возрасте у детей, между ними зачастую возникают ревность, конфликты за внимание родителей и выяснения того, кто лучше. Для того чтобы избежать такого поведения, стоит учитывать возрастные особенности детей.
Галина Швец:
Ни в коем случае нельзя заставлять старшего ребенка сидеть с младшим. Как это по-другому называют, бесплатная нянька, потому что старший ребенок все еще остается ребенком.
Стоит учитывать, что даже в одной семье дети разные. Родителям следует искать точки соприкосновения, когда интересы малышей могут быть схожи. Так, детям может нравиться один вид спорта, определенный кружок или настольная игра.
Галина Швец:
Родители должны понимать, что именно от них зависит: будут ли дружить дети между собой, независимо от возраста пола или темперамента. Очень важно, чтобы родители были вовлечены в жизнь каждого ребенка и любовь, и внимание давали одинаково.
Для детей важно слышать от родителей слова поддержки и чувствовать их любовь. Также стоит подмечать сильные стороны и постоянно говорить об этом. Именно совместное времяпровождение, внимание и теплые слова со стороны родителей помогут детям дружить между собой.
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