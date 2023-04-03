МВД Беларуси: общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось

Новости Беларуси. Привлечь внимание к проблемам агрессии в отношении близких и оказать квалифицированную помощь пострадавшим призвана акция МВД «Дом без насилия». Сегодня, 3 апреля, начался ее основной этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В фокусе особого внимания – лица, которые уже становились зачинщиками бытовых конфликтов. По информации правоохранителей, таких в Беларуси более 21 тысячи. Для эффективного влияния на ситуацию по материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 410 уголовных дел по превентивным статьям Уголовного кодекса.

Сергей Красуцкий, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:

За два месяца текущего года с целью своевременного ограждения от насилия пострадавших применено более 5 тысяч защитных предписаний. Практически в каждых случаях обидчик выдворялся из общего с жертвой жилища. Органами внутренних дел на постоянной основе осуществляется контроль за совершавшими домашнее насилие подучетными. Их более 21 тысячи. С начала года наблюдается положительная тенденция в указанной сфере, общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось. Однако внимание к этому направлению служебной деятельности со стороны милиционеров остается предельным.