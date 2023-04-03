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МВД Беларуси: общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось

03 апреля 2023 11:37
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Новости Беларуси. Привлечь внимание к проблемам агрессии в отношении близких и оказать квалифицированную помощь пострадавшим призвана акция МВД «Дом без насилия». Сегодня, 3 апреля, начался ее основной этап, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Беларуси: общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось-1

В фокусе особого внимания – лица, которые уже становились зачинщиками бытовых конфликтов. По информации правоохранителей, таких в Беларуси более 21 тысячи. Для эффективного влияния на ситуацию по материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 410 уголовных дел по превентивным статьям Уголовного кодекса.

МВД Беларуси: общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось-4

Сергей Красуцкий, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:
За два месяца текущего года с целью своевременного ограждения от насилия пострадавших применено более 5 тысяч защитных предписаний. Практически в каждых случаях обидчик выдворялся из общего с жертвой жилища. Органами внутренних дел на постоянной основе осуществляется контроль за совершавшими домашнее насилие подучетными. Их более 21 тысячи. С начала года наблюдается положительная тенденция в указанной сфере, общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось. Однако внимание к этому направлению служебной деятельности со стороны милиционеров остается предельным.

МВД Беларуси: общее количество тяжких и особо тяжких бытовых преступлений существенно снизилось-7

Чаще всего агрессорами в семье становятся неработающие граждане или злоупотребляющие алкоголем. Нередко свою злость они спускают даже на детей.

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# Милиция Беларуси # общество # Сергей Красуцкий # Фотофакт

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