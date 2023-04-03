«У нас более 30 предприятий». Сельхозпредприятие из Гомеля увеличивает поставки в Россию
Новости Беларуси. Расширяют сотрудничество с Россией и белорусские регионы. Гомельский производитель сельхозоборудования наращивает партнерство с Омской областью. На два года рассчитан проект на поставку 30 доильных залов для ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, предприятие заключило дилерский договор с башкирским агросервисом. По нему уже производят поставки узлов и комплектующих к доильной технике. Следующим шагом должно стать совместное сборочное производство оборудования для молочного животноводства.
Виктор Лавриненко, заместитель генерального директора предприятия по производству сельхозоборудования:
Очень активизировалось сотрудничество с Республикой Башкортостан, на нашем предприятии было много представителей из министерства сельского хозяйства, сельхозпроизводителей. И мы надеемся, что это проект тоже сработает: по поставкам оборудования, строительству новых комплексов по белорусским технологиям. В Российской Федерации у нас более 30 предприятий, которые заключили с нами договор на дилерское обслуживание, и имеется торговый дом в городе Орел, где есть большой склад всего нашего оборудования, которое дальше продается по всей России.
Предприятие более 30 лет специализируется на производстве оборудования для сферы животноводства. Сейчас это лидер белорусского рынка доильных комплексов. Благодаря современным технологиям специалисты воплощают в жизнь уникальные решения – в состав холдинга входит проектный институт. Также у предприятия есть свое хозяйство, участок по обработке семян, свинокомплекс и мясокомбинат.
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