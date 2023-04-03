«У нас более 30 предприятий». Сельхозпредприятие из Гомеля увеличивает поставки в Россию

Новости Беларуси. Расширяют сотрудничество с Россией и белорусские регионы. Гомельский производитель сельхозоборудования наращивает партнерство с Омской областью. На два года рассчитан проект на поставку 30 доильных залов для ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, предприятие заключило дилерский договор с башкирским агросервисом. По нему уже производят поставки узлов и комплектующих к доильной технике. Следующим шагом должно стать совместное сборочное производство оборудования для молочного животноводства.

Виктор Лавриненко, заместитель генерального директора предприятия по производству сельхозоборудования:

Очень активизировалось сотрудничество с Республикой Башкортостан, на нашем предприятии было много представителей из министерства сельского хозяйства, сельхозпроизводителей. И мы надеемся, что это проект тоже сработает: по поставкам оборудования, строительству новых комплексов по белорусским технологиям. В Российской Федерации у нас более 30 предприятий, которые заключили с нами договор на дилерское обслуживание, и имеется торговый дом в городе Орел, где есть большой склад всего нашего оборудования, которое дальше продается по всей России.