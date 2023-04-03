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«У нас более 30 предприятий». Сельхозпредприятие из Гомеля увеличивает поставки в Россию

03 апреля 2023 11:34
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Новости Беларуси. Расширяют сотрудничество с Россией и белорусские регионы. Гомельский производитель сельхозоборудования наращивает партнерство с Омской областью. На два года рассчитан проект на поставку 30 доильных залов для ферм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас более 30 предприятий». Сельхозпредприятие из Гомеля увеличивает поставки в Россию-1

Кроме того, предприятие заключило дилерский договор с башкирским агросервисом. По нему уже производят поставки узлов и комплектующих к доильной технике. Следующим шагом должно стать совместное сборочное производство оборудования для молочного животноводства.

«У нас более 30 предприятий». Сельхозпредприятие из Гомеля увеличивает поставки в Россию-4

Виктор Лавриненко, заместитель генерального директора предприятия по производству сельхозоборудования:
Очень активизировалось сотрудничество с Республикой Башкортостан, на нашем предприятии было много представителей из министерства сельского хозяйства, сельхозпроизводителей. И мы надеемся, что это проект тоже сработает: по поставкам оборудования, строительству новых комплексов по белорусским технологиям. В Российской Федерации у нас более 30 предприятий, которые заключили с нами договор на дилерское обслуживание, и имеется торговый дом в городе Орел, где есть большой склад всего нашего оборудования, которое дальше продается по всей России.

«У нас более 30 предприятий». Сельхозпредприятие из Гомеля увеличивает поставки в Россию-7

Предприятие более 30 лет специализируется на производстве оборудования для сферы животноводства. Сейчас это лидер белорусского рынка доильных комплексов. Благодаря современным технологиям специалисты воплощают в жизнь уникальные решения – в состав холдинга входит проектный институт. Также у предприятия есть свое хозяйство, участок по обработке семян, свинокомплекс и мясокомбинат.

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# Беларусь-Россия # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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