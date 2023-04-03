Ухудшить состояние может солнце. Какие процедуры для кожи лучше не проводить весной?

После холодов на улице и сухого воздуха дома наша кожа нуждается в особом увлажнении и уходе. Сегодня эксперты бьюти-индустрии рассказали, от каких процедур лучше воздержаться в весенний период и чему стоит уделить внимание.

Юлия Стречань, косметолог: С появлением яркого солнышка мы заканчиваем все агрессивные процедуры, активные пилинги, аппаратные методики, фотоомоложение, лазерное омоложение, удаление папиллом, невусов, то есть то, что увеличивает чувствительность кожи при солнечной активности. Средства с кислотами, средства с ретинолом, то, что имеет какое-то раздражающее воздействие на кожу, мы уменьшаем процентное содержание либо вообще убираем до следующего осеннего сезона.

Екатерина Мазынская, врач-косметолог: Есть процедуры, которые сопровождаются длительной реабилитацией в виде синяков, в виде повреждения кожи, корок, шелушения, и мы не рекомендуем нашим пациентам проводить их в период, когда мы встречаемся с солнышком, особенно таким ярким, как весной, только потому, что мы боимся пигментации. Потому что наши люди не совсем привыкли использовать крема с СПФ-защитой. И если все-таки мы такие процедуры проводим, очень четко рекомендуем использовать крем с СПФ-защитой минимум 50.

Весной коже недостаточно витаминов и минералов, поэтому она выглядит блеклой и уставшей, утрачивает эластичность и перестает быть упругой. Обязательно пересмотрите свой ежедневный уход, делайте сезонные пилинги, подходящие вашему типу кожи, а также не забывайте насыщать витаминами и необходимым питанием.

Екатерина Мазынская:

Подготовку к весне обычно мы начинаем, конечно же, с увлажнения и питания, у нас вообще две крайности. Или мы зимой вообще ничем не занимались, или же другая крайность – мы всю зиму боролись с пигментацией, боролись с рубцами постакне. То есть шлифовали, стимулировали кожу, она обезвожена, истощена и ее тоже нужно увлажнить, для того чтобы она была прекрасной в летний период. Пациенты любые проблемы на коже лица расценивают как акне, но нужно понимать, что акне, угревая болезнь, это не единственное заболевание, которое существует и проявляется в виде высыпаний, даже гнойничковых. Есть такие заболевания, как розацеа, которые сопровождают сверхчувствительную кожу. К такой коже нужно относиться очень деликатно.

Екатерина Мазынская:

В весенний период мы рекомендуем пройти курс массажа, курс карбокситерапии, легких поверхностных пилингов, каких-то освежающих процедур с альгинатными масками, все это плодотворно повлияет на кожу, и она будет просто сиять и дышать.