Прямой эфир

В Березинском районе ведутся поиски пропавшего подростка

09 ноября 2025 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Масштабная поисковая операция развернулась в Березинском районе. Там ищут пропавшего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Березинском районе ведутся поиски пропавшего подростка-2

Сообщение на пульт дежурного поступило 8 ноября в 13:40. Известно, что мальчик 2010 года рождения пропал возле деревни Карбовское. Спасатели сразу приступили к поискам. Задействованы 133 человека и 32 единицы техники. К месту также направлены силы республиканского отряда спецназначения «ЗУБР». Поисковая операция проходила и ночью. Пока мальчика не удалось обнаружить. Спасатели продолжают работу.

# МЧС Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
МИД: как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой
09 ноября 2025 10:31

МИД: как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой

В Шарковщине состоялось открытие новой пожарной аварийно-спасательной части
09 ноября 2025 08:01

В Шарковщине состоялось открытие новой пожарной аварийно-спасательной части

Решил за 15 минут! Беляев о том, как стал деканам журфака и высшем образовании в Беларуси – интервью
09 ноября 2025 08:01

Решил за 15 минут! Беляев о том, как стал деканам журфака и высшем образовании в Беларуси – интервью