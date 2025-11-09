В Березинском районе ведутся поиски пропавшего подростка

Масштабная поисковая операция развернулась в Березинском районе. Там ищут пропавшего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабная поисковая операция развернулась в Березинском районе. Там ищут пропавшего подростка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщение на пульт дежурного поступило 8 ноября в 13:40. Известно, что мальчик 2010 года рождения пропал возле деревни Карбовское. Спасатели сразу приступили к поискам. Задействованы 133 человека и 32 единицы техники. К месту также направлены силы республиканского отряда спецназначения «ЗУБР». Поисковая операция проходила и ночью. Пока мальчика не удалось обнаружить. Спасатели продолжают работу.