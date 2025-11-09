МИД: как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой

Белорусская сторона с удивлением ознакомилась с распространенными в СМИ заявлениями литовских официальных лиц о якобы «отказе» в возвращении литовских грузовиков, находящихся на территории Беларуси. Об этом накануне заявили в МИД. Там напомнили, что наша страна никому и ничего не запрещала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть граница и установленный порядок ее пересечения. Сейчас рубежи закрыты по решению литовской стороны, и именно на ней лежит ответственность. Как только Литва откроет границу, все грузовые автомобили смогут вернуться домой в порядке живой очереди. В белорусском МИД считают, что литовские власти, вместо того чтобы предпринимать конкретные шаги по разрешению ситуации, которую они же и создали, предпочитают вводить в заблуждение собственных перевозчиков и водителей, пытаясь переложить ответственность на белорусскую сторону. Беларусь надеется на скорейшее восстановление нормальной работы границы и конструктивных двусторонних отношений.