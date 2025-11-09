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В европейских городах проходят массовые акции протеста

09 ноября 2025 10:46
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В европейских городах проходят массовые акции протеста. Жители призывают правительство к пересмотру финансовых приоритетов. Так, в немецком Штутгарте около двух тысяч протестующих требуют немедленно остановить оборонные траты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В европейских городах проходят массовые акции протеста-2

Миллиарды евро бюджетных денег, по их словам, должны пойти на финансирование социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования. Помимо этого демонстранты выступают против сокращений, мер жесткой экономии, а также дефицита доступного жилья и персонала в социальных службах.

В европейских городах проходят массовые акции протеста-4

Мы говорим о перераспределении бюджетных средств. Это требования не только к финансовой, но и к государственной политике в целом. Чтобы защитить социальную справедливость, городам необходимы бюджетные ресурсы.

В европейских городах проходят массовые акции протеста-6

Если финансирование урезают – это наносит ущерб всему сообществу. Мы должны потребовать средства у тех, кто имеет больше.

А накануне в португальском Лиссабоне на улицы вышли десятки тысяч демонстрантов. Они недовольны новым пакетом трудовых реформ. По мнению протестующих, закон угрожает правам работников и упрощает процедуру увольнения. Кроме того, манифестанты настаивали на значительном повышении минимального порога зарплаты.

# Протесты

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