В европейских городах проходят массовые акции протеста. Жители призывают правительство к пересмотру финансовых приоритетов. Так, в немецком Штутгарте около двух тысяч протестующих требуют немедленно остановить оборонные траты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллиарды евро бюджетных денег, по их словам, должны пойти на финансирование социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования. Помимо этого демонстранты выступают против сокращений, мер жесткой экономии, а также дефицита доступного жилья и персонала в социальных службах.

Мы говорим о перераспределении бюджетных средств. Это требования не только к финансовой, но и к государственной политике в целом. Чтобы защитить социальную справедливость, городам необходимы бюджетные ресурсы.

Если финансирование урезают – это наносит ущерб всему сообществу. Мы должны потребовать средства у тех, кто имеет больше.

А накануне в португальском Лиссабоне на улицы вышли десятки тысяч демонстрантов. Они недовольны новым пакетом трудовых реформ. По мнению протестующих, закон угрожает правам работников и упрощает процедуру увольнения. Кроме того, манифестанты настаивали на значительном повышении минимального порога зарплаты.