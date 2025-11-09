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Работник Почётного консульства Беларуси в Бангкоке посетил пострадавшую в ДТП белоруску в Таиланде

09 ноября 2025 10:44
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Белоруска, пострадавшая в ДТП в Таиланде, находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии и получает необходимую медпомощь. В этом убедился работник Почетного консульства нашей страны в Бангкоке, который сегодня посетил соотечественницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работник Почётного консульства Беларуси в Бангкоке посетил пострадавшую в ДТП белоруску в Таиланде-2

Он ознакомился с условиями ее пребывания в больнице Паттайи и провел беседу с медперсоналом. Известно, что девушку госпитализировали с серьезными повреждениями внутренних органов, сейчас она чувствует себя намного лучше. Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей и местными властями. Напомним, в аварии пострадали еще четверо наших соотечественников, а также шесть россиян. Большинство отделались легкими травмами и ушибами. Все они были пассажирами экскурсионного автобуса, который накануне сорвался с холм по пути к водопаду Сай Йок. Дипломаты продолжают мониторинг ситуации и будут информировать о развитии событий.

# ДТП # Беларусь-Таиланд

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