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США перебросили группу стратегических бомбардировщиков в Европу

09 ноября 2025 10:47
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Небо над Европой стало ареной для демонстрации военной мощи НАТО. Соединенные Штаты перебросили на континент группу стратегических бомбардировщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США перебросили группу стратегических бомбардировщиков в Европу-2

Три самолета, способных нести как обычное, так и ядерное вооружение, прибыли на авиабазу в Испании. Оттуда им предстоит выполнять задачи совместно с военными Финляндии, Литвы, Швеции и других стран-союзников. Основная цель маневров – отработка тактики быстрого реагирования в условиях сложного воздушного пространства. Экипажи проведут серию тренировочных вылетов, имитируя реальные боевые ситуации.

# США

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