США перебросили группу стратегических бомбардировщиков в Европу

Небо над Европой стало ареной для демонстрации военной мощи НАТО. Соединенные Штаты перебросили на континент группу стратегических бомбардировщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три самолета, способных нести как обычное, так и ядерное вооружение, прибыли на авиабазу в Испании. Оттуда им предстоит выполнять задачи совместно с военными Финляндии, Литвы, Швеции и других стран-союзников. Основная цель маневров – отработка тактики быстрого реагирования в условиях сложного воздушного пространства. Экипажи проведут серию тренировочных вылетов, имитируя реальные боевые ситуации.