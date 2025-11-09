Символ индустриальной мощи! Белорусская ГРЭС отмечает 95-летие со дня основания

Беларусь на протяжении многих лет стремится к энергетической независимости. 95 лет назад в городском поселке Ореховск торжественно открыли первую в республике государственную районную электрическою станцию. Так было положено начало эре большой энергетики Беларуси. Станция стала символом индустриальной мощи и трудового героизма нескольких поколений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эти годы страна прошла путь от скромной, но работающей по сей день ГРЭС – до грандиозной Белорусской атомной электростанции. Запуск ГРЭС 8 ноября 1930 года стал настоящим прорывом для молодой советской республики, положив начало индустриализации и электрификации. Первые мегаватты, выработанные станцией, дали импульс развитию промышленности, сельского хозяйства и улучшению качества жизни населения. Отметим, что строили электростанцию в Ореховске около двух тысяч человек.

Владимир Лузин, директор Белорусской ГРЭС (1988-2007 гг.): Впервые электроэнергия передавалась на большое расстояние и обеспечивала работу предприятий, народного хозяйства и жизнь людей. Намного улучшилось отношение людей к труду. Было трудно назвать какими-то простыми словами. Все трудились и знали, что это строится для их, для их семей, для их детей.

Александр Лучко, директор Белорусской ГРЭС:

На станции осуществляется полный цикл от добычи, сжигания и получения теплой электроэнергии. Сжигая местные виды топлива, мы замещаем природный газ, что дает определенный экономический эффект – экономим денежные средства. Кроме того, торф цеха снабжают торфяным топливом, фрезерным торфом, коммунальное хозяйство Дубровенского и Толочинского районов.

Белорусская ГРЭС и сегодня является надежным источником электроэнергии. Несмотря на почтенный возраст, станцию периодически реконструируют и модернизируют. Так она соответствует современным экологическим стандартам.