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Лукашенко поздравил Лещенко с юбилеем. Народный артист России отмечает 80-летие

01 февраля 2022 09:07
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Новости Беларуси. Свои поздравления Александр Лукашенко сегодня, 1 февраля, направил и народному артисту России Льву Лещенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кумир миллионов отмечает сегодня 80-летие.  

Лукашенко поздравил Лещенко с юбилеем. Народный артист России отмечает 80-летие-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Дарованные природой уникальный талант и артистическое обаяние, трудолюбие и безграничная преданность искусству позволили вам взойти на вершину музыкального Олимпа. Белорусская публика высоко ценит ваше творчество и с нетерпением ждет встречи. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и благополучия.  

Лукашенко поздравил Лещенко с юбилеем. Народный артист России отмечает 80-летие-4

За свою музыкальную карьеру, а на сцене певец более чем полвека, он дал более 10 тысяч концертов. А в репертуаре насчитывается около 700 песен. Многие композиции стали классикой советской и российской эстрады. Лев Лещенко – частый гость в Беларуси. Здесь, как однажды признался артист, у него много настоящих друзей. Полюбился ему и «Славянский базар» в Витебске. В 2012 году народный артист России стал лауреатом специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

# Юбилеи # общество # Лев Лещенко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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