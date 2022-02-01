Лукашенко поздравил Лещенко с юбилеем. Народный артист России отмечает 80-летие

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Дарованные природой уникальный талант и артистическое обаяние, трудолюбие и безграничная преданность искусству позволили вам взойти на вершину музыкального Олимпа. Белорусская публика высоко ценит ваше творчество и с нетерпением ждет встречи. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, счастья и благополучия.

За свою музыкальную карьеру, а на сцене певец более чем полвека, он дал более 10 тысяч концертов. А в репертуаре насчитывается около 700 песен. Многие композиции стали классикой советской и российской эстрады. Лев Лещенко – частый гость в Беларуси. Здесь, как однажды признался артист, у него много настоящих друзей. Полюбился ему и «Славянский базар» в Витебске. В 2012 году народный артист России стал лауреатом специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».