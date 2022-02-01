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Лукашенко направил поздравления коллективу «Амкодора» в честь 95-летия предприятия

01 февраля 2022 08:49
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Новости Беларуси. Они вносят вклад в строительство городов, работают в лесу, вместе с аграриями растят и убирают урожай. Старейшее белорусское предприятие – холдинг «Амкодор» отмечает 95-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко направил поздравления коллективу «Амкодора» в честь 95-летия предприятия-1

Первый коллектив компании занимался выпуском детских игрушек. А вот фабрика, с которой началась история холдинга, имела символичное название – «Возрождение». Со временем запускались новые производства, расширялся модельный ряд техники и другой продукции. Сегодня «Амкодор» объединяет 26 предприятий, в том числе – 17 заводов.  

Лукашенко направил поздравления коллективу «Амкодора» в честь 95-летия предприятия-4

Компания специализируется на выпуске коммунальной, сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники. Производственные площадки расположены не только в Беларуси. Россия, Украина, страны СНГ. С 95-летием со дня образования коллектив компании поздравил Александр Лукашенко. Президент выразил убеждение, что работники предприятия продолжат развиваться и укреплять промышленный и технологический потенциал государства.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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