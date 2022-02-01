Лукашенко направил поздравления коллективу «Амкодора» в честь 95-летия предприятия

Новости Беларуси. Они вносят вклад в строительство городов, работают в лесу, вместе с аграриями растят и убирают урожай. Старейшее белорусское предприятие – холдинг «Амкодор» отмечает 95-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый коллектив компании занимался выпуском детских игрушек. А вот фабрика, с которой началась история холдинга, имела символичное название – «Возрождение». Со временем запускались новые производства, расширялся модельный ряд техники и другой продукции. Сегодня «Амкодор» объединяет 26 предприятий, в том числе – 17 заводов.