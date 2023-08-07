Завершить уборку зерновых в Беларуси планируют к 20 августа

Новости Беларуси. В Беларуси преодолен очередной знаковый рубеж. В закромах уже свыше 3 миллионов тонн зерна. Убрано более 46 % полей при средней урожайности около 34 центнеров с гектара. Темпы жатвы выше, чем в прошлом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К финишу близится уборка рапса – осталось всего 5 % площадей. С гектара его собирают более 28 центнеров. В лидерах кампании, по традиции Брестская область, там жатву завершили на 63 %. На втором месте Гомельская, где убрано более половины всех полей. А замыкает тройку лидеров Минская область.

Виктор Субоч, директор ОАО «Свирь-Агро»:

Если позволит погода, где-то в районе двух недель мы уберем. Если будет дождиться, значит, несколько другие будут смены, чуть позже будут. Хотя мы все понимаем, что необходимо убирать, потому что и следующие работы идут. И посевная осенняя, и уборка соломы, и еще заготовка кормов, кукурузы. Еще и вторые укосы. Будем докашивать. На данный момент дожди прошли, трава начинает отрастать, поэтому работ очень много и растягивать, естественно, никто не хочет уборочную кампанию.

Наши хлеборобы полны решимости выполнить госзаказ в срок. За штурвалы комбайнов садятся и ветераны труда. 70-летний Юрий Шукелович – в лидерах по намолоту. В прошлом году засыпал в закрома 700 тонн зерна. В этом за несколько дней уже намолотил 160 тонн.