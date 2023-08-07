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В Беларуси собрали 3 млн тонн зерновых и зернобобовых

07 августа 2023 07:39
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Новости Беларуси. В стране намолочено 3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси собрали 3 млн тонн зерновых и зернобобовых-1

Убрано почти 47 % полей. Средняя урожайность составляет без малого 34 центнера с гектара. Озимого рапса осталось убрать на 5 % площадей. В нынешнем году с каждого гектара получают свыше 28 центнеров.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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