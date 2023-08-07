Национальный чемпионат «Кубок чистоты Беларуси» пройдёт в сентябре

Новости Беларуси. 30 юношей и девушек из всех регионов страны приехали в столицу для подготовки к национальному чемпионату «Кубок чистоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители молодежных организаций, чья деятельность связана с развитием волонтерского движения и экологического просвещения. В республиканском доме молодежи они прошли стажировку как будущие организаторы осеннего национального чемпионата образовательного проекта «Чистые игры».

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

Для Беларуси чистота – это визитная карточка, но целью проекта является не только непосредственно уборка мусора, но и экологическое воспитание, воспитание экопривычек. Акцент на хорошее отношение к нашей экологии.

Мария Прилуцкая, студентка Витебской ветакадемии:

Это в первую очередь опыт, а во вторых понимание того, что ты можешь город сделать намного чище, причем сделать это не в виде какого-то банального субботника, а виде чего-то интересного. Уверена, что привезу этот опыт к себе в Витебск. И мои коллеги, друзья, знакомые на 100 % поддержат данную идею.