«У вас очень красиво и невероятно радушно». Официальная делегация Таджикистана посетила II Игры стран СНГ

В нашу страну Матлубахон Сатториен с рабочим визитом прибыла накануне, чтобы поддержать свою команду, а также изучить белорусский опыт проведения масштабных турниров. Спорт и физическая культура – это неотъемлемая часть развития двусторонних отношений. Взаимодействие развивается и в других сферах, подчеркнула глава делегации.

Матлубахон Сатториен, заместитель премьер-министра Таджикистана:

У нас налажены взаимоотношения и торговые, и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, туризма, договорились наращивать. Видно, что Беларусь – это спортивная страна. Торжественная церемония открытия и сами Игры организованы на высшем уровне. Выражаю вам искренние слова благодарности и радушный прием. У вас очень красиво и невероятно радушно, видно, что каждый уголочек сделан с любовью. Организация Игр великолепная. Я влюблена в Беларусь, я, как вы заметили, первый раз в Беларуси. Открытость народа, красота Беларуси просто меня пленили.