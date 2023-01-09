Средняя школа №1 в Крупках открылась после реконструкции

Новости Беларуси. Новую четверть начали ученики средней школы № 1 в Крупках в обновленном здании. 9 января его торжественно открыли после масштабной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее начали весной прошлого года. Проведены монтаж наружных и внутренних сетей, замена крыши, оборудован лифт. Интерьерам соответствует и материально-техническая база. Помимо учебных кабинетов, оснащенных новейшим оборудованием, есть и ряд специализированных мастерских: швейных, по обработке металла и древесины, а также кабинет кулинарии.

Милана Саковец, ученица Крупской средней школы № 1 имени В. Н. Марцинкевича:

У нас новая школьная форма с жилеткой и значком. Мне нравится наша учительница.

Дмитрий Голодок, ученик Крупской средней школы № 1 имени В. Н. Марцинкевича:

Я очень рад, что сделали ремонт, потому что нам завезли новые станки. А я олимпиадник по трудам, для меня это новые возможности и новый опыт. Появились реактивы в кабинете химии и новое оборудование в кабинете физики.

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:

Можно сказать, что это современная школа, которая даст импульс и детскому развитию. То, что касается развития дальше района, – да, мы поэтапно сегодня рассматриваем проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, с мини-футбольным полем, чтобы крупчане и детки могли развиваться и в спортивном направлении.

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:

26 объектов в образовании построено за последние три года. Это школы, детские садики. И мы правильно сделали уклон на то, что это все делаем в районных центрах. На 2023 год тоже заложено строительство и открытие школ и детских садиков.