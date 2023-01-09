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Средняя школа №1 в Крупках открылась после реконструкции

09 января 2023 14:08
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Новости Беларуси. Новую четверть начали ученики средней школы № 1 в Крупках в обновленном здании. 9 января его торжественно открыли после масштабной реконструкции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Средняя школа №1 в Крупках открылась после реконструкции-1

Ее начали весной прошлого года. Проведены монтаж наружных и внутренних сетей, замена крыши, оборудован лифт. Интерьерам соответствует и материально-техническая база. Помимо учебных кабинетов, оснащенных новейшим оборудованием, есть и ряд специализированных мастерских: швейных, по обработке металла и древесины, а также кабинет кулинарии.

Средняя школа №1 в Крупках открылась после реконструкции-4

Милана Саковец, ученица Крупской средней школы № 1 имени В. Н. Марцинкевича:
У нас новая школьная форма с жилеткой и значком. Мне нравится наша учительница.

Средняя школа №1 в Крупках открылась после реконструкции-7

Дмитрий Голодок, ученик Крупской средней школы № 1 имени В. Н. Марцинкевича:
Я очень рад, что сделали ремонт, потому что нам завезли новые станки. А я олимпиадник по трудам, для меня это новые возможности и новый опыт. Появились реактивы в кабинете химии и новое оборудование в кабинете физики.

Средняя школа №1 в Крупках открылась после реконструкции-10

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
Можно сказать, что это современная школа, которая даст импульс и детскому развитию. То, что касается развития дальше района, – да, мы поэтапно сегодня рассматриваем проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, с мини-футбольным полем, чтобы крупчане и детки могли развиваться и в спортивном направлении.

Средняя школа №1 в Крупках открылась после реконструкции-13

Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
26 объектов в образовании построено за последние три года. Это школы, детские садики. И мы правильно сделали уклон на то, что это все делаем в районных центрах. На 2023 год тоже заложено строительство и открытие школ и детских садиков.

Средняя школа №1 в Крупках открылась после реконструкции-16

Раньше в школе не было столовой. Это исправили. Открыты медицинский пункт, кабинеты дефектолога и психолога. Ну а рядом появилось несколько спортивных площадок. Все доступно и для детей с особенностями развития – пандусы, тактильная плитка и парковка для инвалидов. Такого здесь раньше тоже не было.

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# Школы в Беларуси # общество # Милана Саковец # Дмитрий Голодок # Анатолий Козел # Иван Маркевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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