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Как красиво нарядить новогоднюю ёлку? Узнали секреты у декоратора

15 декабря 2022 14:08
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Праздничная упаковка – залог атмосферы. Самое время выбрать наряд для лесной красавицы. Начинать лучше всего со светодиодной гирлянды. Располагайте огонечки в глуби веток, оплетая каждую лапку. Тогда игрушки не уйдут на второй план и засияют во всей красе.  

Как красиво нарядить новогоднюю ёлку? Узнали секреты у декоратора-1

Анастасия Кардовская, декоратор:
2023 год это год черного водяного кролика. Самые трендовые цвета для украшения елки это синие, голубые, все водные оттенки, серебро и белый. Начнем мы украшение с однотонных базовых шаров, на которых нет никакого декора. Лучше всего сразу начинать с крупных элементов. Далее мы будем переходить и заставлять мелкими элементами. Лучше всего начинать с низа елочки. Здесь мы будем вешать самое крупное и переходить наверх.

Не перегружайте елку. Во всем важна гармония. Шары заняли свои позиции. Теперь добавим изюма. Банты – один из главных новогодних трендов. Белоснежные из гипюра. Такой дресс-код будем ярким и незабываемым.

Анастасия Кардовская:
Конечно, куда же без символа года это наш красивый, белый зайка. Пусть он займет свое почетное место на нашей елочке.

Как красиво нарядить новогоднюю ёлку? Узнали секреты у декоратора-4

Продолжаем сказку. Второй вариант будет в стиле эко. Игрушки легко смастерить своими руками.

Анастасия Кардовская:
Начинаем с самых крупных элементов. В данном случае это у меня будут шары, которые обмотаны просто джутом.

Шишки большие и маленькие можно укутать снежком при помощи спрея, добавить засахаренных ягод, лент, даже сделать забавных гномов, все есть в лавках по декору, творите.

Анастасия Кардовская:
Такую игрушку вы можете самостоятельно сделать своими руками. Для этого необходимо всего лишь засушить дольку апельсина и использовать бадьян, засахаренные ягодки.

Зажжем нашу елочку рождественской звездой.

Как красиво нарядить новогоднюю ёлку? Узнали секреты у декоратора-7

Анастасия Кардовская:
И завершающим аккордом нашей елочки будет текстильный бант.

Всем волшебных праздников!

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# Новый год # общество # Анастасия Кардовская # Анастасия Макеева # Фотофакт

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