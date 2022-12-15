Как красиво нарядить новогоднюю ёлку? Узнали секреты у декоратора
Праздничная упаковка – залог атмосферы. Самое время выбрать наряд для лесной красавицы. Начинать лучше всего со светодиодной гирлянды. Располагайте огонечки в глуби веток, оплетая каждую лапку. Тогда игрушки не уйдут на второй план и засияют во всей красе.
Анастасия Кардовская, декоратор:
2023 год – это год черного водяного кролика. Самые трендовые цвета для украшения елки – это синие, голубые, все водные оттенки, серебро и белый. Начнем мы украшение с однотонных базовых шаров, на которых нет никакого декора. Лучше всего сразу начинать с крупных элементов. Далее мы будем переходить и заставлять мелкими элементами. Лучше всего начинать с низа елочки. Здесь мы будем вешать самое крупное и переходить наверх.
Не перегружайте елку. Во всем важна гармония. Шары заняли свои позиции. Теперь добавим изюма. Банты – один из главных новогодних трендов. Белоснежные из гипюра. Такой дресс-код будем ярким и незабываемым.
Анастасия Кардовская:
Конечно, куда же без символа года – это наш красивый, белый зайка. Пусть он займет свое почетное место на нашей елочке.
Продолжаем сказку. Второй вариант будет в стиле эко. Игрушки легко смастерить своими руками.
Анастасия Кардовская:
Начинаем с самых крупных элементов. В данном случае это у меня будут шары, которые обмотаны просто джутом.
Шишки большие и маленькие можно укутать снежком при помощи спрея, добавить засахаренных ягод, лент, даже сделать забавных гномов, все есть в лавках по декору, творите.
Анастасия Кардовская:
Такую игрушку вы можете самостоятельно сделать своими руками. Для этого необходимо всего лишь засушить дольку апельсина и использовать бадьян, засахаренные ягодки.
Зажжем нашу елочку рождественской звездой.
Анастасия Кардовская:
И завершающим аккордом нашей елочки будет текстильный бант.
Всем волшебных праздников!
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