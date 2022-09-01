Прямой эфир

Завершилась комплексная проверка территориальной обороны Минска

01 сентября 2022 07:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Комплексную проверку прошли. Территориальные войска Минска выполнили все поставленные перед ними задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершилась комплексная проверка территориальной обороны Минска-1

Напомним, из запаса на военные сборы призвали более 300 военнообязанных. Все они показали достойные результаты. По итогам проверки на торжественной церемонии резервистам вручили награды от Министерства обороны и столичных властей.

Завершилась комплексная проверка территориальной обороны Минска-4

Юрий Пилищик, военный комиссар города Минска:
Любая проверка – это экзамен на зрелость. Хочу сказать, что, как и перед любым экзаменом, мы переживали, готовились. Могу сказать, что все задачи, которые были поставлены, отработаны с высоким качеством.

Завершилась комплексная проверка территориальной обороны Минска-7

Владимир Матусевич, заместитель командира батальона по идеологической работе:
Каждый из нас работает в разных ипостасях, на разных местах. Такая перемена и возможность вжиться, влиться в воинский коллектив, быть в этом коллективе, видеть это изнутри и этим самым мобилизоваться на многие вещи, и физические, и интеллектуальные – это для каждого, наверное, очень важно. Еще важнее каждому почувствовать себя настоящим мужчиной, настоящим защитником своей Родины. Поскольку мы территориальная оборона, то есть своего города, своего района, своего дома и своей семьи, это чувство очень-очень важно.

Завершилась комплексная проверка территориальной обороны Минска-10

Завершающим этапом проверки стало командно-штабное учение, во время которого резервисты отработали ряд задач по охране и обороне объектов города.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юрий Пилищик # Владимир Матусевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Урожайность выше прошлогодней. С какими цифрами завершают уборочную в Беларуси?
01 сентября 2022 06:53

Урожайность выше прошлогодней. С какими цифрами завершают уборочную в Беларуси?

Новый учебный год начинается в стране, к занятиям приступят более миллиона ребят
01 сентября 2022 06:17

Новый учебный год начинается в стране, к занятиям приступят более миллиона ребят

«Будем целый год скучать до следующей уборочной». Что значит жатва для механизатора, который 32-е лето за рулём комбайна?
31 августа 2022 19:50

«Будем целый год скучать до следующей уборочной». Что значит жатва для механизатора, который 32-е лето за рулём комбайна?