Завершилась комплексная проверка территориальной обороны Минска

Новости Беларуси. Комплексную проверку прошли. Территориальные войска Минска выполнили все поставленные перед ними задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, из запаса на военные сборы призвали более 300 военнообязанных. Все они показали достойные результаты. По итогам проверки на торжественной церемонии резервистам вручили награды от Министерства обороны и столичных властей.

Юрий Пилищик, военный комиссар города Минска:

Любая проверка – это экзамен на зрелость. Хочу сказать, что, как и перед любым экзаменом, мы переживали, готовились. Могу сказать, что все задачи, которые были поставлены, отработаны с высоким качеством.

Владимир Матусевич, заместитель командира батальона по идеологической работе:

Каждый из нас работает в разных ипостасях, на разных местах. Такая перемена и возможность вжиться, влиться в воинский коллектив, быть в этом коллективе, видеть это изнутри и этим самым мобилизоваться на многие вещи, и физические, и интеллектуальные – это для каждого, наверное, очень важно. Еще важнее каждому почувствовать себя настоящим мужчиной, настоящим защитником своей Родины. Поскольку мы территориальная оборона, то есть своего города, своего района, своего дома и своей семьи, это чувство очень-очень важно.