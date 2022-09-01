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Урожайность выше прошлогодней. С какими цифрами завершают уборочную в Беларуси?

01 сентября 2022 06:53
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии на финишной прямой уборочной. Вес общереспубликанского каравая – уже 8 миллионов тонн. Так, в Брестском регионе больше остальных обработано площадей. Следом идут Гомельская, Минская и Могилевская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урожайность выше прошлогодней. С какими цифрами завершают уборочную в Беларуси?-1

Витебская же еще не перешагнула цифру в 95 %. Аграрии работают в полях не покладая рук. К слову, многие хозяйства Витебщины уже завершили жатву. Но чтобы все справились с задачей максимально быстро, необходимую технику направляют в отстающие предприятия. В целом же по стране специалисты отмечают высокую урожайность: цифры выше прошлогодних. Средний показатель – 37 центнеров с гектара.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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