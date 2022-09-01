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Новый учебный год начинается в стране, к занятиям приступят более миллиона ребят

01 сентября 2022 06:17
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Новости Беларуси. Радостный и волнительный день для школьников и их родителей. Новый учебный год начинается в стране. К занятиям приступят более миллиона ребят, из них впервые за парты сядут 115 тысяч первоклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый учебный год начинается в стране, к занятиям приступят более миллиона ребят-1

Начнется первый день учебы с единого занятия по истории. И интересно, что проведут его не классные руководители школ или же директора, а наш Президент. Открытую лекцию услышат не только гости Дворца Независимости, а ими совсем скоро станут талантливые ребята со всех регионов страны, но и ученики 10 и 11 классов всех без исключения школ. К онлайн-занятию также присоединятся и студенты.

Новый учебный год начинается в стране, к занятиям приступят более миллиона ребят-4

Символично, что сегодня, в День знаний, вступают в силу и основные положения новой редакции Кодекса об образовании. Специалисты откорректировали и приняли более 40 указов, 6 постановлений Совета министров, ряд нормативных актов. Все это направлено на совершенствование национальной системы образования. Напомним, что главные требования Президента ко всему процессу неизменны – справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения.

# Школы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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