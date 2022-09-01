Новости Беларуси. Радостный и волнительный день для школьников и их родителей. Новый учебный год начинается в стране. К занятиям приступят более миллиона ребят, из них впервые за парты сядут 115 тысяч первоклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начнется первый день учебы с единого занятия по истории. И интересно, что проведут его не классные руководители школ или же директора, а наш Президент. Открытую лекцию услышат не только гости Дворца Независимости, а ими совсем скоро станут талантливые ребята со всех регионов страны, но и ученики 10 и 11 классов всех без исключения школ. К онлайн-занятию также присоединятся и студенты.