«Когда приезжаю, старички всегда улыбаются». Как социальное такси облегчает жизнь ветеранам и инвалидам?

Благородная миссия. Павел Владимирович за рулем социального такси уже полтора года. И хотя водительский стаж почти 40, здесь мало быть профи. Для своих подопечных он друг, психолог и просто любимый Павлуша. В больницы, аптеки, магазины доставит вовремя, хоть часы сверяй. Его будильник звенит ровно в 4:20 утра. Но за душевным общением смена в 12 часов пролетает незаметно.

Павел Каленик, водитель филиала «Транспортный парк № 1»:

Рады, когда приезжаю, всегда улыбаются. В машине когда едешь, про себя, свою семью, про юность рассказывают старички. На Новый год шоколадку, конфеты. Я говорю: «Да хватит, не надо ничего». Боишься не взять, потому что обидятся. Они же такие впечатлительные, старички, они же хуже детей. На День города, ветеранов когда всех приглашали, вывозил, все были благодарны, улыбались. И генерал у нас тоже есть, живет на Сторожевской, 8. Мы его обслуживаем, так он вообще душевный человек. В территориальном центре соцобслуживания Центрального района Павел трудится вместе со своим родным братом Петром. За день у каждого примерно по 10 вызовов. Семейный подряд придает сил. Людмила Викторовна признается – прямо как святые Петр и Павел. Три года назад у женщины отказали почки. Добираться до первой больницы с тремя пересадками нет ни сил, ни возможностей.

Людмила:

Плечо болит, шея болит, Павел и дверь откроет, и подсадит. Уникальный человек. Неделю его не было, и я вот скучала, спрашивала сменщиков: все ли нормально? В общем, люди на своем месте – сострадательные, чувствуют чужую боль. Нашел контакт Павел Каленик и с особенной молодежью. Возит их на экскурсии, а они благодарят харизматичного водителя своими поделками и угощают чашечкой кофе.

Любит пошутить, посмеяться.

Он добрый, доверчивый, он даже нас в бассейн возил на социальном такси. Мы ездили в Раубичи, посмотрели животных. Разные картины и поделки делали. Настроение поднимает. Руку на пульсе держит и диспетчер Татьяна Козырева. Без ее логистики не будет счастья.

Татьяна Козырева, специалист по социальной работе службы «Социальное такси»:

Скажите, а как вы передвигаетесь, какая группа инвалидности у вас? Маломобильных граждан в Центральном районе выручают уже 10 лет. За 2020 год оказали почти 5 300 услуг. Подвозят в аэропорт и на вокзалы, к дачам и санаториям. И даже просьбы о шофере – «пожалуйста, Петрушу или Павлушу» – стараются удовлетворить. Двух авто вполне достаточно. Единственное, записываться лучше за пару дней. График плотный, и сиюминутная просьба не сработает. Если только не образуется форточка.

Татьяна Козырева:

Имеется ограничение по поездкам. Допустим, в месяц человек имеет право съездить пять раз в медицинские учреждения, два раза в иные организации, два раза в год на кладбище. Поэтому мы об этом тоже говорим. Ведется учет этих поездок.

Наталья Мойсейчик, заместитель директора ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска»:

На безвозмездной основе транспортные услуги предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам, инвалидам первой группы, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, а также инвалидам второй группы старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума. Возможно оказание такой транспортной услуги на возмездной основе. Это инвалиды второй группы старше 70 лет, размер пенсий которых превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума.

Безлимит касается граждан, которые проходят процедуру гемодиализа, а также людей с инвалидностью или пожилого возраста для доставки в центры соцобслуживания в отделения дневного пребывания.

Татьяна Козырева:

Иногда звоночки благодарности за то, что свозили вовремя. Это очень приятно, поздравления с праздниками, мы дружим, помимо работы тоже общаемся.