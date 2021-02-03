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Народный артист Беларуси Владимир Петров отмечает двойной юбилей

03 февраля 2021 08:50
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Новости Беларуси. Народный артист Беларуси Владимир Петров 3 февраля отмечает сразу два юбилея. Ему исполнилось 65, и в этом году еще и 35 лет с начала творческой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный артист Беларуси Владимир Петров отмечает двойной юбилей-1

Уроженец российского Челябинска увлекся музыкой в школьные годы. Начинал карьеру в Омском музыкальном театре, позже получил приглашение работать в Минске. В образе Евгения Онегина артист впервые вышел на сцену Большого театра Беларуси осенью 1992-го. Благородство тембра, красота и сила голоса, аристократический облик в сочетании с талантом сценического перевоплощения содействовали быстрому успеху артиста у публики и критиков.

Народный артист Беларуси Владимир Петров отмечает двойной юбилей-4

В 2006 году Владимиру Петрову было присвоено почетное звание народного артиста.

# Праздничные даты # общество # Владимир Петров # Фотофакт

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