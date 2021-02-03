Народный артист Беларуси Владимир Петров отмечает двойной юбилей

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси Владимир Петров 3 февраля отмечает сразу два юбилея. Ему исполнилось 65, и в этом году еще и 35 лет с начала творческой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.