Народный артист Беларуси Владимир Петров отмечает двойной юбилей

Новости Беларуси. Народный артист Беларуси Владимир Петров 3 февраля отмечает сразу два юбилея. Ему исполнилось 65, и в этом году еще и 35 лет с начала творческой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Народный артист Беларуси Владимир Петров 3 февраля отмечает сразу два юбилея. Ему исполнилось 65, и в этом году еще и 35 лет с начала творческой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уроженец российского Челябинска увлекся музыкой в школьные годы. Начинал карьеру в Омском музыкальном театре, позже получил приглашение работать в Минске. В образе Евгения Онегина артист впервые вышел на сцену Большого театра Беларуси осенью 1992-го. Благородство тембра, красота и сила голоса, аристократический облик в сочетании с талантом сценического перевоплощения содействовали быстрому успеху артиста у публики и критиков.
В 2006 году Владимиру Петрову было присвоено почетное звание народного артиста.