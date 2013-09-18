Завершена подготовка к стратегическим учениям «Запад-2013»

Новости Беларуси. Подготовка к стратегическим учениям «Запад-2013» полностью завершена. И белорусские, и российские военнослужащие уже разместились на полигонах.

Вся боевая техника сосредоточена в местах непосредственного выполнения поставленных задач. В оставшиеся несколько дней до начала активной фазы учений весь личный состав проводит тактическую подготовку.

К примеру, на Гожском полигоне в Гродненской области в учениях примут участие около трёх тысяч военных, будет задействована авиация, танки и артиллерия. Серьёзная роль отведена войскам территориальной обороны. К ликвидации диверсионных групп противника будут привлекаться сотрудники Министерства внутренних дел и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Касинский, заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Вооружённых сил Республики Беларусь:

На территории Гожского полигона будут отрабатываться вопросы действия войск по прикрытию участков государственной границы, разгрому незаконных вооружённых формирований, уничтожению десантно-диверсионных сил, вопросы взаимодействия группировок войск Российской Федерации и Республики Беларусь в ходе выполнения этих задач.