Минские милиционеры будут учить английский по 8 часов в неделю

Новости Беларуси. Минские милиционеры будут учить английский. Осваивать иностранный им придется по 8 часов в неделю. Это один из этапов подготовки к чемпионату мира по хоккею.

Всего с базовыми знаниями языка познакомятся 500 сотрудников. Сейчас они проходят тестирование, после чего будут сформированы учебные группы. В каждой не более 15 человек.

Дополнительным помощником на мировом форуме для сотрудника милиции станет мини-разговорник. В нем скомпонуют наиболее распространенные фразы на разных языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шванский, старший инспектор отделения подготовки кадров ГУВД Мингорисполкома:

В настоящий момент проводится тестирование данных сотрудников с целью определения уровня их подготовки. По результатам тестирования будут сформированы группы численностью 12-15 человек, которые будут изучать английский язык. Минимальный курс рассчитан на 36 часов. Ну, и опять же в зависимости от уровня подготовки данный курс может быть увеличен.